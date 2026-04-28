Когда и как сеять бархатцы в открытый грунт весной 2026 года: точные сроки, советы Лунного календаря, рекомендации агронома

Посев бархатцев в открытый грунт

Эти солнечные цветы известны под разными названиями – бархатцы, бархотки, тагетес или чернобривцы. Они ежегодно становятся настоящим украшением многих участков. Однолетники неприхотливы и прекрасно смотрятся как в одиночных посадках, так и в составе разнообразных цветочных композиций, не требуя особого ухода.

Польза бархатцев

Помимо декоративной функции, они становятся незаменимыми помощниками на огороде, считает опытный агроном Ксения Давыдова. Высаженные рядом с томатами, картофелем, огурцами и капустой, они эффективно отпугивают вредителей и способствуют улучшению состояния почвы. Кроме того, тагетесы привлекают полезных опылителей и служат естественным мульчирующим материалом. Если измельченными цветками посыпать землю вокруг плодовых деревьев и кустарников, это поможет сдержать рост сорняков и сохранить необходимую влагу в почве.

Когда высеивать в открытый грунт

Считается, что бархаты лучше всего приживаются при посадке на растущую Луну. В 2026 году весной благоприятные периоды для этого придутся на вторую половину месяцев.

Идеальные условия для роста бархатцев

Эти цветы не любят холода, поэтому высаживать их следует на хорошо освещенное солнцем место, когда минует угроза заморозков и ночная температура стабильно держится выше +1...3 °C. Перед высадкой рассаду рекомендуется закалить. После посадки почву можно замульчировать навозом и полить теплой водой. При прямом посеве семян в каждую лунку кладут по два зернышка – это гарантирует пышное цветение даже при неидеальной всхожести.

