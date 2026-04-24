Когда сеять столовую свеклу в 2026 году: точные сроки, Лунный календарь, признаки готовности почвы

Самые благоприятные периоды для посева столовой свеклы

Столовая свекла – настоящая королева среди корнеплодов. Без нее сложно представить любимые многими блюда, будь то наваристый борщ, яркий винегрет или праздничная "Сельдь под шубой". Этот овощ ценен не только своим вкусом, но и пользой, которую он приносит как в свежем, так и в приготовленном виде. Хотя свекла и считается неприхотливой культурой, для получения хорошего урожая ей все же требуется внимание и правильный уход.

Идеальное время для посадки свеклы

Чтобы свекла хорошо росла и развивалась, важно выбрать подходящее время для ее посадки. Это теплолюбивая культура, поэтому высеивать ее следует, когда почва на глубине около 10 сантиметров прогреется до +8-10 °C. Также важно, чтобы и дневные, и ночные температуры воздуха держались стабильно выше +15 °C. Если посадить свеклу слишком рано, она может уйти в стрелку (начать цвести), или же вовсе не прорасти из-за холода. А вот поздняя посадка приведет к тому, что корнеплоды вырастут мелкими и, к сожалению, будут плохо храниться, пишет портал "Погода".

Народные приметы

Помимо погодных условий, опытные огородники при посадке свеклы часто обращают внимание на народные приметы и рекомендации Лунного календаря. Раньше, например, ориентировались на появление первых листочков на березе. Это служило сигналом, что земля достаточно прогрелась и риск возвратных заморозков миновал.

Лунный календарь для посадки свеклы

С давних времен люди знали, что фазы Луны влияют на рост растений. Посев свеклы в дни убывающей Луны, согласно Лунному календарю, способствует лучшей всхожести семян.

Благоприятные дни в апреле и в мае:

Апрель: 22, 23, 29, 30 числа.

Май: 11, 12, 15, 19, 20, 26-30 числа.

