Плавные линии и дополнительные рейсы: железная дорога готовит Петербургу подарки к праздникам
Плавные линии и дополнительные рейсы: железная дорога готовит Петербургу подарки к праздникам

Опубликовано: 24 апреля 2026 01:19
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
РЖД обновляет составы и отправляет поезда в Минск. 

Для тех, кто часто ездит из Петербурга на поезде, есть отличные новости. На железную дорогу выходят новые локомотивы, а к майским праздникам запустят десятки дополнительных рейсов.

Стильные локомотивы из Подмосковья

В Петербург передали два новеньких электровоза серии ЭП2К. Их собрали на Коломенском заводе. Главная фишка — их внешний вид. Дизайн придумали не в закрытых кабинетах, а на основе работы победителя конкурса среди любителей поездов.

Передняя часть машин стала более обтекаемой и плавной. Выглядят они современно и «подтянуто». Эти красавцы будут возить пассажиров из Петербурга в Москву, а также в сторону Свири (Ленобласть) и Бабаево (Вологодская область).

Больше поездов на майские праздники

Если вы планировали поездку на длинные выходные, ловите момент. Железнодорожники ожидают большой ажиотаж и добавляют рейсы.

С 27 апреля на маршруте между двумя столицами запускают пятую пару скоростных составов «Аврора». Из Петербурга поезд начнет ходить с 27 апреля, а обратно из Москвы — с 28-го, пишет Росбалт.

Для тех, кто хочет на праздники в Беларусь, пустят специальный дополнительный поезд № 249/250.

Масштабный план РЖД

Всего по стране на период с 30 апреля по 11 мая запустят более шести тысяч поездов — это и обычные регулярные составы, и дополнительные.

Помимо Петербурга и Москвы, дополнительные рейсы свяжут столицу с Уфой, Самарой, Оренбургом и Саратовом. А из Ростова-на-Дону можно будет с комфортом доехать до курорта Роза Хутор.

Юлия Аликова
