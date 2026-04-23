180 км «над землей» и 21 000 рабочих: раскрыты детали «стройки века» между Москвой и Петербургом

Маршрут Москва-Петербург — это первый этап будущей сети ВСМ.

О высокоскоростной магистрали (ВСМ) между двумя столицами говорили долго, но теперь проект перешел в фазу реальной стройки.

Цифры впечатляют: прямо сейчас на объектах работают 21 тысяча человек и 10 тысяч единиц техники. Это масштаб огромного города, который круглосуточно прокладывает путь в будущее.

Зачем нужен «испытательный полигон»?

Основная работа сейчас кипит на участке от Зеленограда (станция Крюково) до Твери. Это 129 километров пути. Данный отрезок станет своего рода лабораторией под открытым небом, пишет Piter.tv.

Именно здесь будут проверять, как новое полотно взаимодействует с первым российским высокоскоростным поездом. Это критически важно, ведь скорости будут запредельные — до 360–400 км/ч.

Для сравнения: привычный «Сапсан» в среднем едет около 200 км/ч.

Наш ответ импорту

Сами поезда соберут на заводе «Уральские локомотивы». Раньше мы полагались на технологии Siemens, но теперь проект полностью наш.

В цепочке производства задействованы 150 отечественных производителей.

Внутри поезда обещают максимальный комфорт: четыре класса обслуживания, мультимедиа и даже детские зоны.

Дорога «над землей»

Трасса будет максимально прямой, чтобы поезд не сбавлял скорость на поворотах. Из-за этого строителям приходится возводить огромное количество мостов и эстакад — их будет 239.

Если сложить их длину в одну линию, получится 180 километров пути «над землей». Это нужно, чтобы магистраль не пересекалась с обычными дорогами и дикими животными в лесах.

Что это даст обычному человеку?

Главный плюс — время. Доехать из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. Сейчас «Сапсан» идет около четырех часов, а обычный поезд — всю ночь.

Фактически, поездка в другой город станет похожа на поездку в метро.

Это только начало

Маршрут до Питера — лишь первая часть большой сети. В планах соединить такими дорогами Екатеринбург, Казань, Адлер и даже Минск.

Если все получится, то путешествия по России станут в разы быстрее и удобнее. Мы перестанем мерить расстояния километрами и начнем минутами.