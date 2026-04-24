Мягкие булочки "Маритоццо" с нежным кремом: понадобится 90 мл молока

Рецепт нежных и вкусных булочек

Автор кулинарного блога "Рецепты Шобутинской Ольги" (18+) рассказала, как приготовить воздушные и мягкие булочки "Маритоццо" с нежным кремом. Получатся очень вкусными, как пирожное. Идеально подойдут как для повседневного, так и для праздничного чаепития.

Что потребуется:

мука – 250 граммов;

теплое молоко – 90 миллилитров;

яйцо – 1 шт.;

сухие или прессованные дрожжи – 3 грамма или 10 граммов соответственно;

сахарный песок – 50 граммов для теста и 50 граммов для сиропа;

соль – 1 щепотка;

размягченное сливочное масло – 40 граммов;

вода – 50 миллилитров;

сливки 33% – 250 миллилитров;

сахарная пудра – 2 столовые ложки.

Как приготовить

Первым делом нужно растворить дрожжи в молоке. Перелить в чашу миксера, туда же всыпать сахар, соль и добавить яйцо. Перемешать. Ввести муку и замесить тесто на первой скорости. Как только вся мука увлажнится, включить вторую. Вымесить тесто в течение нескольких минут, пока оно не соберется в комок. Если миксера нет, то все можно делать руками.

Затем добавить сливочное масло и снова все хорошо вымесить. Тесто должно получиться мягким и гладким. Его нужно выложить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить подниматься на 1,5 часа.

По истечении времени тесто следует разделить на 8 частей по 60 граммов. Каждую обмять и округлить. Выложить все заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрыть полиэтиленом и оставить подниматься на 1 час.

Как только время истечет, следует взбить 1 яйцо с 1 столовой ложкой молока и смазать булочки. Выпекать их в духовке при 190 градусах в течение 18 минут.

Тем временем нужно смешать 50 граммов сахара, 50 миллилитров воды и при желании немного лимонной цедры. Поставить все на огонь, довести до кипения и варить 1-2 минуты на малом огне.

Готовые булочки смазать получившимся сиропом. Оставить до остывания. Каждую булочку надрезать и пропитать внутри оставшимся сиропом.

Смешать сливки с сахарной пудрой и взбить все в течение нескольких минут, пока не получится крем. Потом его нужно переложить в мешок и наполнить булочки. Выровнять начинку и посыпать все сахарной пудрой. Подать булочки к чаю. Хранить их нужно в холодильнике.

