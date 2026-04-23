Народные приметы на 24 апреля - день Антипа Водогона: что разрешено и запрещено делать в праздник

24 апреля русские люди вспоминали Антипа Водогона. Святой Антипий был брошен в раскаленного медного быка только из-за того, что он отказался прекращать проповедь о Христе. В народе святого называли Водогоном, так как активизировалось половодье. В этот день наши предки прислушивались к народным приметам, которые передавались из поколения в поколение.
Погодные приметы на 24 апреля:
- Верба начала цвести - к потеплению.
- Приход заморозков сулил значительный урожай грибов в летнее время.
- Цветение ивы указывало, что зима не вернется.
- После половодья выпал снег - озимые культуры покажут слабую урожайность.
- Небольшие тучки превращаются в крупные облака - ожидается ливень.
Что не разрешалось делать в этот день:
- Мыть окна - чистые окна притягивали в этот день темные силы.
- Стирать детские вещи - существовал риск болезни ребенка.
- Распространять сплетни, обижать кого-то - весь негатив вернется в тройном размере.
- Пересчитывать монеты беременным - сулит трудности с финансами.
Что разрешалось делать
24 апреля люди молились святому Антипу Водогону, просили его о благополучии. В этот день позволялось проводить уборку, так как это могло привести к счастью. Для появления в жизни удачи нужно было покаяться во всех грехах.
Также наши предки старались относиться к любым детям с заботой и доброжелательностью. В противном случае они могли навлечь на себя гнев Ангела-хранителя, сообщает "Погода Mail".
