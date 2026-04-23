Городовой / Полезное / Народные приметы на 24 апреля - день Антипа Водогона: что разрешено и запрещено делать в праздник
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Рука Дивеева, хладнокровие Сперцяна и «джокер» Жубал: как «Зенит» потерял лидерство в РПЛ Город
15 часов света против мокрого снега: почему в Петербурге пора снова доставать зимние куртки Город
Главное осталось в тени: факты о 5 символах России, которые не рассказывают туристам Полезное
24 апреля (8-й лунный день): влияние даты и что сделать для привлечения богатства Полезное
Лепим шарики и посыпаем сахаром – через 15 минут устраиваем на кухне чаепитие – "вкусняшки" для всей семьи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 24 апреля - день Антипа Водогона: что разрешено и запрещено делать в праздник

Опубликовано: 23 апреля 2026 22:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
Народные суеверия, к которым прислушивались русские люди

24 апреля русские люди вспоминали Антипа Водогона. Святой Антипий был брошен в раскаленного медного быка только из-за того, что он отказался прекращать проповедь о Христе. В народе святого называли Водогоном, так как активизировалось половодье. В этот день наши предки прислушивались к народным приметам, которые передавались из поколения в поколение.

Погодные приметы на 24 апреля:

  • Верба начала цвести - к потеплению.
  • Приход заморозков сулил значительный урожай грибов в летнее время.
  • Цветение ивы указывало, что зима не вернется.
  • После половодья выпал снег - озимые культуры покажут слабую урожайность.
  • Небольшие тучки превращаются в крупные облака - ожидается ливень.

Что не разрешалось делать в этот день:

  • Мыть окна - чистые окна притягивали в этот день темные силы.
  • Стирать детские вещи - существовал риск болезни ребенка.
  • Распространять сплетни, обижать кого-то - весь негатив вернется в тройном размере.
  • Пересчитывать монеты беременным - сулит трудности с финансами.

Что разрешалось делать

24 апреля люди молились святому Антипу Водогону, просили его о благополучии. В этот день позволялось проводить уборку, так как это могло привести к счастью. Для появления в жизни удачи нужно было покаяться во всех грехах.

Также наши предки старались относиться к любым детям с заботой и доброжелательностью. В противном случае они могли навлечь на себя гнев Ангела-хранителя, сообщает "Погода Mail".

Ранее портал "Городовой" рассказал о народных приметах, связанных с хлебом.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью