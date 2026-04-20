Нежный торт за 10 минут: никакой выпечки и духовки не понадобится – десерт будет просто таять во рту
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не бедная Лиза: вся правда об образе жизни императрицы Елизаветы Петровны Вопросы о Петербурге
Банановый кекс с орехами и карамелью: сладкий и хрустящий – идеален к чаю и кофе Полезное
Сажаем картофель на Глафиру Горошницу – и урожай собираем по ведру с 1 куста: клубни крупные и вкусные – 5 народных примет Полезное
Как кошка признается хозяину в любви - не только мурлыканьем: интересные факты о жизни питомца Полезное
15 минут решают все: 1 процедура до посадки - луковицы крупнее яблок, в стрелку не идут Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Нежный торт за 10 минут: никакой выпечки и духовки не понадобится – десерт будет просто таять во рту

Опубликовано: 20 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Удачный вариант и для праздничного, и для повседневного чаепития 

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась рецептом нежного торта без выпечки. Подходить к духовке и возиться с тестом не придется. На приготовление десерта уйдет буквально 10 минут. Получается настолько вкусным, что исчезает со стола моментально. Просто тает во рту.

Что потребуется:

  • печенье – 200 граммов;
  • молоко – для пропитки печенья;
  • творожный сыр – 300 граммов;
  • сливки 33% – 1 стакан;
  • сахарная пудра – 1 столовая ложка;
  • шоколад – 1 плитка;
  • рафинированное подсолнечное масло – 2 столовые ложки;
  • соленый арахис – 60 граммов.

Как приготовить:

Первым делом нужно смешать творожный сыр, сахарную пудру и сливки. Все хорошо взбить миксером или венчиком. Получится крем.

Затем нужно взять печенье, каждый экземпляр окунуть в холодное молоко и выложить в форму. Хорошо смазать слой печенья кремом и выложить следующий слой. Снова хорошо промазать кремом. Так выкладывать торт слоями, чередуя слой печенья и крема.

Для приготовления глазури растопить шоколад в микроволновке или на водяной бане. Затем добавить подсолнечное масло без запаха, соленый арахис и все перемешать. Полученной глазурью залить торт.

Отправить десерт в холодильник для пропитки примерно на 1 час. В результате получится нежный и вкусный торт, на приготовление которого от хозяйки потребовалось всего 10 минут активного участия.

Ранее мы поделились еще одним рецептом торта без выпечки.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью