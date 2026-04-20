Нежный торт за 10 минут: никакой выпечки и духовки не понадобится – десерт будет просто таять во рту

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась рецептом нежного торта без выпечки. Подходить к духовке и возиться с тестом не придется. На приготовление десерта уйдет буквально 10 минут. Получается настолько вкусным, что исчезает со стола моментально. Просто тает во рту.
Что потребуется:
- печенье – 200 граммов;
- молоко – для пропитки печенья;
- творожный сыр – 300 граммов;
- сливки 33% – 1 стакан;
- сахарная пудра – 1 столовая ложка;
- шоколад – 1 плитка;
- рафинированное подсолнечное масло – 2 столовые ложки;
- соленый арахис – 60 граммов.
Как приготовить:
Первым делом нужно смешать творожный сыр, сахарную пудру и сливки. Все хорошо взбить миксером или венчиком. Получится крем.
Затем нужно взять печенье, каждый экземпляр окунуть в холодное молоко и выложить в форму. Хорошо смазать слой печенья кремом и выложить следующий слой. Снова хорошо промазать кремом. Так выкладывать торт слоями, чередуя слой печенья и крема.
Для приготовления глазури растопить шоколад в микроволновке или на водяной бане. Затем добавить подсолнечное масло без запаха, соленый арахис и все перемешать. Полученной глазурью залить торт.
Отправить десерт в холодильник для пропитки примерно на 1 час. В результате получится нежный и вкусный торт, на приготовление которого от хозяйки потребовалось всего 10 минут активного участия.
