Включать духовку не придется: готовим кокосовый торт без выпечки и желатина – нежный и вкусный

Кулинарный блогер Оксана Пашко поделилась рецептом кокосового торта без выпечки и желатина. Получается нежным и изумительно вкусным. Буквально тает во рту. Такой десерт придется по вкусу и домашним, и гостям. Станет украшением любого чаепития: как праздничного, так и повседневного.

Что потребуется:

печенье – 200 граммов;

манка – 180 граммов;

сахарный песок – 150 граммов для теста и 4 столовые ложки для глазури ;

кокосовая стружка – 50 граммов;

молоко – 1 литр для теста и 100 миллилитров для глазури;

сливочное масло – 100 граммов;

какао – 3 столовые ложки.

Как приготовить:

Сперва следует всыпать в кастрюлю манку, 150 граммов сахара и кокосовую стружку. Все залить 1 литром молока. Все перемешать венчиком до однородности. Варить на среднем огне, постоянно помешивая. Как только смесь загустеет и закипит, подождать еще 1 минуту и снять кастрюлю с огня.

В форму для торта сполоснуть водой. Затем вылить заварную смесь и равномерно распределить ее. В горячую заварную массу вставить печенье. Все накрыть пищевой пленкой или крышкой и убрать в холодильник для застывания на 3 часа.

По истечении времени на форму уложить блюдо и перевернуть торт. Теперь нужно приготовить глазурь. Для этого в сотейник понадобится насыпать какао и 4 столовые ложки сахара. Перемешать.

Налить 100 миллилитров молока и снова перемешать. Довести смесь до кипения, постоянно помешивая, и снять с огня. Дать глазури остыть при комнатной температуре. Затем добавить сливочное масло. Снова перемешать. Полить торт глазурью и подать к чаю.

Ранее мы сообщали, как приготовить торт "Птичье молоко".