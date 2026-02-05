Городовой / Полезное / Включать духовку не придется: готовим кокосовый торт без выпечки и желатина – нежный и вкусный
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург идёт вперёд: промышленный рост против спада в Ленобласти Город
Шушары обзавелись супер-детсадом: бассейн, пещера и 440 мест Город
Из 100500 сортов сажаю 1 – и горя не знаю: плоды шпарит как ненормальный, томаты по 300 гр. и слаще меда Полезное
Штрафы растут, постоплаты нет: Петербургский парламент тормозит реформу парковок Город
Не гибрид, а огуречный завод: штампует зеленцы как заведенный даже на Севере – урожай собираем мешками, до 10 кг с 1 куста Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Сад-огород Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Включать духовку не придется: готовим кокосовый торт без выпечки и желатина – нежный и вкусный

Опубликовано: 5 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Включать духовку не придется: готовим кокосовый торт без выпечки и желатина – нежный и вкусный
Включать духовку не придется: готовим кокосовый торт без выпечки и желатина – нежный и вкусный
Legion-Media

Кулинарный блогер Оксана Пашко поделилась рецептом кокосового торта без выпечки и желатина. Получается нежным и изумительно вкусным. Буквально тает во рту. Такой десерт придется по вкусу и домашним, и гостям. Станет украшением любого чаепития: как праздничного, так и повседневного.

Что потребуется:

  • печенье – 200 граммов;
  • манка – 180 граммов;
  • сахарный песок – 150 граммов для теста и 4 столовые ложки для глазури ;
  • кокосовая стружка – 50 граммов;
  • молоко – 1 литр для теста и 100 миллилитров для глазури;
  • сливочное масло – 100 граммов;
  • какао – 3 столовые ложки.

Как приготовить:

Сперва следует всыпать в кастрюлю манку, 150 граммов сахара и кокосовую стружку. Все залить 1 литром молока. Все перемешать венчиком до однородности. Варить на среднем огне, постоянно помешивая. Как только смесь загустеет и закипит, подождать еще 1 минуту и снять кастрюлю с огня.

В форму для торта сполоснуть водой. Затем вылить заварную смесь и равномерно распределить ее. В горячую заварную массу вставить печенье. Все накрыть пищевой пленкой или крышкой и убрать в холодильник для застывания на 3 часа.

По истечении времени на форму уложить блюдо и перевернуть торт. Теперь нужно приготовить глазурь. Для этого в сотейник понадобится насыпать какао и 4 столовые ложки сахара. Перемешать.

Налить 100 миллилитров молока и снова перемешать. Довести смесь до кипения, постоянно помешивая, и снять с огня. Дать глазури остыть при комнатной температуре. Затем добавить сливочное масло. Снова перемешать. Полить торт глазурью и подать к чаю.

Ранее мы сообщали, как приготовить торт "Птичье молоко".

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью