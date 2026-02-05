Шушары обзавелись супер-детсадом: бассейн, пещера и 440 мест

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в поселке Шушары, начал работу новый детский сад на 440 мест, соответствующий «петербургскому стандарту».

В нем есть бассейн, соляная пещера, залы для физкультуры и музыки, а также 18 площадок для прогулок.

По данным пресс-службы Смольного, детский сад №54 на Валдайской улице рассчитан на 18 групп: 5 для малышей 1,5–3 лет и 13 для детей 3–7 лет, включая группы для ребят с проблемами речи.

Кроме групповых помещений, здесь обустроены залы для занятий физкультурой и музыкой, бассейн, кабинеты специалистов, сенсорная комната, медблок и соляная пещера; на улице — 18 игровых площадок с навесами, метеостанцией и спортивной зоной.