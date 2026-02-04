Штрафы растут, постоплаты нет: Петербургский парламент тормозит реформу парковок

4 февраля петербургские депутаты отказались включать в повестку заседания законопроект о постоплате за парковку. Инициативу выдвинул лидер фракции «Яблоко» Александр Шишлов.
Проект позволяет оплачивать парковку до конца суток пребывания машины на месте. В ноябре транспортная комиссия парламента одобрила идею, но указала на необходимость юридической доработки текста.
В январе власти Петербурга объявили о своих изменениях в правилах: они дадут шанс исправлять неточности в номере авто, зоне парковки или времени сессии.
По словам главы комиссии Алексея Цивилева, это предотвратит штрафы за «разрыв сессии», когда водитель не успел продлить оплату и не уехал за 10 минут, сообщает "Коммерсантъ Северо-Запад".
Фракция «Яблоко» предлагала 50% скидку на первый штраф за неоплату, но Смольный отверг идею. Напротив, в конце января транспортный комитет разработал повышение штрафа с 3 до 5 тысяч рублей.
Цивилев заявил, что идея исправлений изначально принадлежит комиссии, правительство уже работает над этим, и посоветовал Шишлову заняться иными делами. В итоге ни один из проектов в повестку не попал.