Белый налёт на сыровяленой колбасе: съедобная плесень или её нужно смывать?
Россия, неисследованная: 6 чудес, от которых захватывает дух
Дефицит кадров или стагнация: кто в России получит прибавку в 2026-м
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Воронежа?
Плита засияет как ресторанная: этот лайфхак поможет очистить даже труднодоступные места
«Птичье молоко», но на желатине: простой рецепт нежнейшего торта - Агзамов бы залюбовался

Опубликовано: 30 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
Фото: Городовой.ру

Ингредиенты для шоколадного бисквита (форма 22-24 см):

  • 1 яйцо (категории С0, вес со скорлупой 65-70 г)
  • 100 г сахара
  • 60 г молока
  • 60 г пшеничной муки
  • 20 г какао-порошка
  • ¼ ч. л. разрыхлителя
  • 55 г сливочного масла
  • 1 ч. л. ванильной пасты или щепотка ванилина
  • Щепотка соли

Для пропитки:

  • 70 г молока или сливок (10%)
  • 5 г растворимого кофе (2 ч. л. с горкой)
  • 20 г рома, коньяка или ликёра (по желанию)

Для суфле (часть 1, заварной крем):

  • 7 желтков (яйца С1)
  • 100 г сахара
  • 20 г муки (1 ст. л.)
  • 180 г молока
  • 140 г сливочного масла

Для суфле (часть 2, белковая масса):

  • 7 белков (яйца С1)
  • 100 г сахара
  • 30 г желатина (сила 180 Блюм)
  • 180 г воды для замачивания
  • Щепотка ванилина
  • 2 г лимонной кислоты

Для украшения:

Шоколадная глазурь, свежая клубника, веточки розмарина.

Приготовление:

1. Бисквит. Разогрейте духовку до 180°C. Смешайте размягчённое масло с сахаром и ванилином. Взбейте 3 минуты. Небольшими порциями добавьте слегка взбитое яйцо. Просеянные муку, какао, разрыхлитель и соль вводите, чередуя с тёплым молоком. Тесто выложите в форму, выстланную бумагой. Выпекайте 15–20 минут. Готовому остывшему корону обрежьте края по форме кольца (22 см).

2. Пропитка. Вскипятите молоко с кофе до растворения, снимите с огня, добавьте алкоголь, если используете. Пропитайте остывший бисквит.

3. Суфле. Замочите желатин в воде по инструкции. Приготовьте заварной крем: смешайте желтки, молоко, сахар и муку в кастрюльке. Варите на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Снимите с плиты, вмешайте масло до однородности и остудите.

4. Распустите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния. Белки взбейте с сахаром, лимонной кислотой и ванилином до устойчивых пиков. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте тёплый желатин, затем добавьте остывший заварной крем. Всё аккуратно перемешайте.

5. Сборка. Установите форму с бисквитом в кольцо, проложив бортики ацетатной плёнкой. Залейте сверху суфле, разровняйте и уберите в холодильник до полного застывания (несколько часов).

6. Украшение. Готовый торт освободите от формы и плёнки. Покройте заранее приготовленной шоколадной глазурью, создав красивые подтёки. Сразу же украсьте ягодами и зеленью по своему вкусу.

