«Птичье молоко», но на желатине: простой рецепт нежнейшего торта - Агзамов бы залюбовался

Ингредиенты для шоколадного бисквита (форма 22-24 см):
- 1 яйцо (категории С0, вес со скорлупой 65-70 г)
- 100 г сахара
- 60 г молока
- 60 г пшеничной муки
- 20 г какао-порошка
- ¼ ч. л. разрыхлителя
- 55 г сливочного масла
- 1 ч. л. ванильной пасты или щепотка ванилина
- Щепотка соли
Для пропитки:
- 70 г молока или сливок (10%)
- 5 г растворимого кофе (2 ч. л. с горкой)
- 20 г рома, коньяка или ликёра (по желанию)
Для суфле (часть 1, заварной крем):
- 7 желтков (яйца С1)
- 100 г сахара
- 20 г муки (1 ст. л.)
- 180 г молока
- 140 г сливочного масла
Для суфле (часть 2, белковая масса):
- 7 белков (яйца С1)
- 100 г сахара
- 30 г желатина (сила 180 Блюм)
- 180 г воды для замачивания
- Щепотка ванилина
- 2 г лимонной кислоты
Для украшения:
Шоколадная глазурь, свежая клубника, веточки розмарина.
Приготовление:
1. Бисквит. Разогрейте духовку до 180°C. Смешайте размягчённое масло с сахаром и ванилином. Взбейте 3 минуты. Небольшими порциями добавьте слегка взбитое яйцо. Просеянные муку, какао, разрыхлитель и соль вводите, чередуя с тёплым молоком. Тесто выложите в форму, выстланную бумагой. Выпекайте 15–20 минут. Готовому остывшему корону обрежьте края по форме кольца (22 см).
2. Пропитка. Вскипятите молоко с кофе до растворения, снимите с огня, добавьте алкоголь, если используете. Пропитайте остывший бисквит.
3. Суфле. Замочите желатин в воде по инструкции. Приготовьте заварной крем: смешайте желтки, молоко, сахар и муку в кастрюльке. Варите на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Снимите с плиты, вмешайте масло до однородности и остудите.
4. Распустите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния. Белки взбейте с сахаром, лимонной кислотой и ванилином до устойчивых пиков. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте тёплый желатин, затем добавьте остывший заварной крем. Всё аккуратно перемешайте.
5. Сборка. Установите форму с бисквитом в кольцо, проложив бортики ацетатной плёнкой. Залейте сверху суфле, разровняйте и уберите в холодильник до полного застывания (несколько часов).
6. Украшение. Готовый торт освободите от формы и плёнки. Покройте заранее приготовленной шоколадной глазурью, создав красивые подтёки. Сразу же украсьте ягодами и зеленью по своему вкусу.