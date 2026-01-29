Не хочет или не может? Учитель разделил всех учеников на два типа: от вашего ответа зависит будущее ребенка

Вопрос принуждения ребёнка к высоким академическим результатам — это вечная родительская дилемма. Требование «учиться хорошо» часто сталкивается с объективной реальностью: не все дети обладают одинаковыми способностями или одинаковым интересом к обучению.

Андрей Дорожков, учитель высшей категории и почётный работник общего образования Российской Федерации, в беседе с «Городовой» предлагает взглянуть на эту проблему сквозь призму педагогического опыта.

Потенциал и природные особенности

Учитель подчеркивает, что в основе требования к успеваемости лежит целый комплекс факторов.

“Не каждый может учиться только хорошо”, — заявляет Дорожков, акцентируя внимание на том, что оценки — это лишь отражение пересечения нескольких переменных.

Эти переменные включают возраст, индивидуальные природные особенности ребёнка и, что крайне важно, его внутреннюю мотивацию — “насколько интересно ребёнку в принципе учится”.

Для объективной оценки ситуации специалист предлагает использовать профессиональные инструменты.

Здесь может помочь школьный психолог, проводящий необходимые диагностики, а также сам учитель, который через педагогические наблюдения “может делать вывода” о реальном потенциале ученика.

Переломный момент в средней школе

Одной из частых ситуаций, с которой сталкиваются педагоги, является внезапное изменение успеваемости в подростковом возрасте. Часто бывает, что ученик демонстрирует посредственные результаты в 6-7 классах, но затем ситуация меняется кардинально.

“Часто происходит так, что в 6-7 классе ребёнок не всегда хорошо учится, а становься взрослее приходит сознание, понимание знания. А может и просто созревание”.

Этот внутренний “щелчок” внезапно активирует желание осваивать материал, и успеваемость начинает расти:

“Щелчок и начинает “идти в гору”. Успешно заканчивается 9 класс и дальше”.

Индивидуальный подход как аксиома

Основой успешного образовательного процесса, по мнению Андрея Дорожкова, всегда остается индивидуальный подход. Нельзя применять единые мерки ко всем ученикам, поскольку их внутренние ресурсы и темпераменты различаются.

Учитель формулирует ключевую дихотомию, которая должна определять стратегию родителей и педагогов:

“Может, но не хочет. Хочет, но не может”.

Первый случай требует работы над мотивацией и интересом, возможно, через изменение подачи материала или поиск “крючков”, цепляющих внимание.

Второй случай, когда желание есть, но объективные трудности мешают достижению высоких результатов, требует пристального внимания к методам обучения, дополнительной поддержке и, возможно, пересмотра самих стандартов “хорошо”.

Игнорирование этих различий ведет лишь к ненужному стрессу и отторжению учебного процесса.

