ЗСД или центр: почему Петербург хочет заставить вас ездить по платной магистрали, а не по старым улицам

Вопрос регулирования транспортных потоков в историческом центре Санкт-Петербурга вновь вышел на передний план.

Власти города, ссылаясь на необходимость улучшения логистики, снижения нагрузки и оздоровления экологии исторического ядра, рассматривают возможность введения платы за въезд.

Спикер Заксобрания Александр Бельский уже заявил о том, что городу следует присоединиться к федеральному пилотному проекту по введению этой меры.

Однако сама идея вызывает множество вопросов — коснется ли она жителей центра, и оправданы ли грядущие расходы на создание платной инфраструктуры?

Разные инструменты для разных задач

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилев подчеркивает, что внедрение мер по регулированию трафика требует глубокого и неторопливого анализа.

Он отмечает в беседе с «Городовой», что платный въезд и расширение платных парковок — это не взаимозаменяемые, а дополняющие друг друга инструменты.

“Внедрение любых мер по регулированию трафика, таких как платный въезд в центр или расширение платных парковок, требует комплексного и взвешенного подхода”.

Депутат разъясняет разницу в их воздействии: платные парковки в первую очередь нацелены на тех, для кого центр является конечной точкой маршрута, и могут косвенно помочь разгрузить магистрали, ведущие к нему.

"В то же время платный въезд — это в первую очередь инструмент для борьбы со сквозным транзитом, когда водители используют центр города как короткий путь, минуя платные альтернативы вроде ЗСД".

Ключ к решению — моделирование и открытость

Алексей Цивилев настаивает на том, что принимать решения о столь кардинальных изменениях можно только после получения объективной картины.

“Ключевым шагом должно стать детальное транспортное моделирование, которое позволит спрогнозировать, как изменятся потоки”.

Необходимо не просто вводить новые ограничения, но и тщательно оценить эффект от уже действующих механизмов, в частности, от дифференцированной стоимости парковки.

Процесс принятия решений, по мнению депутата, должен быть максимально прозрачным для общественности.

В качестве примера взвешенного подхода приводится опыт Москвы. Столичные власти, обсуждая введение платы за въезд, рассматривали возможность ограничения движения только “в утренние и вечерние часы пик”.

Целью такой меры было стимулирование водителей к изменению графика работы или учебы, что в итоге должно привести к “рассеиванию транспортного потока в наиболее нагруженные периоды”.

Однако, как подчеркивает Цивилев, даже этот компромиссный вариант требует всестороннего анализа перед тем, как его можно будет рассматривать для реализации в Петербурге.

