«Карась-идеалист» на марке: 17 тысяч экземпляров к 200-летию Салтыкова-Щедрина в Петербурге

Отмечается 200-летие со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, который часть жизни провел в Петербурге. Губернатор Александр Беглов отметил, что город бережно хранит литературное наследие писателя.
К юбилею подготовили насыщенную программу мероприятий: лекции, выставки и спектакли. В центральной городской публичной библиотеке имени Маяковского состоялась церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь этой даты.
Рядом с изображениями Салтыкова-Щедрина приведены цитаты из его произведений и иллюстрации к знаменитым сказкам — «Карась-идеалист», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь» и другие популярные произведения.
Тираж марки — 17 тысяч штук, что ниже стандартного, поэтому она особенно ценна для коллекционеров, уточнили представители Почты России.
