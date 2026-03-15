Беру горшок – и на раз-два определяю глубину залегания грунтовых вод: ошибок в рытье колодца не будет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
После 15-го — самое время: какие цветы посадить на рассаду в марте — 6 соток превратятся в цветущий оазис Полезное
Где устроить свадебную фотосессию в Санкт-Петербурге: романтичные локации для эффектных снимков Вопросы о Петербурге
Народные приметы погоды на 16 марта: что можно и нельзя делать в Евтропиев день Полезное
Северный Афон вологодской земли: монастырь 1260 года на крошечном острове посреди озера – здесь молитвы быстрее достигают неба Полезное
Когда и как сеять горчицу весной 2026 года, чтобы она принесла максимум пользы огороду: сроки, правила, советы агронома Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Беру горшок – и на раз-два определяю глубину залегания грунтовых вод: ошибок в рытье колодца не будет

Опубликовано: 15 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Как найти оптимальное место для колодца на даче

Обеспечение питьевой водой является важным аспектом для владельцев загородных участков. Люди занимаются рытьем колодцев или бурением скважин. Как выбрать место для будущего колодца, рассказал автор блога "Доктор Робик".

Качественная питьевая вода, как правило, залегает в глубоких водоносных слоях, часто на глубине от 8 до 10 метров и более.

Перед началом работ по обустройству колодца важно определить местоположение для его размещения. Существует доступный и эффективный метод, позволяющий самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов, найти участки с высоким уровнем водоносного слоя.

Для определения глубины залегания воды для бурения скважины рекомендуется использовать глиняный сосуд и несколько литров силикагеля — осушенного геля, образующегося из перенасыщенных растворов кремниевых кислот при уровне pH более 5-6.

Для проведения анализа влажности грунта необходимо предварительно высушить силикагель в духовом шкафу, после чего заполнить им подготовленную емкость. Затем следует взвесить горшок с силикагелем и обернуть его тканью.

Необходимо выкопать ямку глубиной приблизительно 0,5 метра в предполагаемой точке бурения скважины, поместить туда подготовленную емкость и оставить ее в грунте на 24 часа.

По истечении указанного периода времени образцы следует извлечь и повторно взвесить. Объем абсорбированной воды позволит определить степень удаленности от источника влаги. Лучше провести эту процедуру с несколькими образцами одновременно для выявления участка с максимальным содержанием влаги.

В качестве альтернативного абсорбента силикагелю возможно применение обычного кирпича.

Ранее мы рассказали, как спасти теплицу от затопления.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью