При затоплении теплицы весной - первым делом: всего 4 шага - и почва готова к высадке рассады

После начала весны можно столкнуться с затоплением теплицы талыми водами. Если это случилось, то паниковать не стоит. Есть проверенный алгоритм действий, который поможет подготовить парник к предстоящему сезону без последствий. Полезными рекомендациями поделился канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты».
Этап №1 – откачка воды
Чем быстрее это сделать, тем меньше теплица получит повреждений. Для откачки воды можно использовать лопаты, ведра. В самых запущенных случаях потребуется насос или помпа, но чаще всего можно обойтись и без этого.
Этап №2 – просушка
«После откачки откройте все двери и форточки настежь. Теплица должна хорошо проветриться и просохнуть. Если есть возможность, поставьте внутрь тепловую пушку или обогреватель — это ускорит процесс», - сообщает источник.
Этап №3 – обработка грунта
Есть несколько способов обработки грунта. Особой эффективностью обладают следующие варианты:
- раствор горячей марганцовки;
- фитоспорин;
- триходермин;
- полное удаление верхнего слоя почвы.
Этап №4 – Восстановление плодородия
Прекрасно подойдет компост, древесная зола, перегной, комплексные удобрения. На этом этапе потребуется активное рыхление почвы, что позволит убрать земляную корку. Только после четвертого этапа можно задумываться о высадке растений в грунт.
