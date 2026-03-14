При затоплении теплицы весной - первым делом: всего 4 шага - и почва готова к высадке рассады
При затоплении теплицы весной - первым делом: всего 4 шага - и почва готова к высадке рассады

Опубликовано: 14 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Как "реанимировать" теплицу после затопления талыми водами

После начала весны можно столкнуться с затоплением теплицы талыми водами. Если это случилось, то паниковать не стоит. Есть проверенный алгоритм действий, который поможет подготовить парник к предстоящему сезону без последствий. Полезными рекомендациями поделился канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты».

Этап №1 – откачка воды

Чем быстрее это сделать, тем меньше теплица получит повреждений. Для откачки воды можно использовать лопаты, ведра. В самых запущенных случаях потребуется насос или помпа, но чаще всего можно обойтись и без этого.

Этап №2 – просушка

«После откачки откройте все двери и форточки настежь. Теплица должна хорошо проветриться и просохнуть. Если есть возможность, поставьте внутрь тепловую пушку или обогреватель — это ускорит процесс», - сообщает источник.

Этап №3 – обработка грунта

Есть несколько способов обработки грунта. Особой эффективностью обладают следующие варианты:

  • раствор горячей марганцовки;
  • фитоспорин;
  • триходермин;
  • полное удаление верхнего слоя почвы.

Этап №4 – Восстановление плодородия

Прекрасно подойдет компост, древесная зола, перегной, комплексные удобрения. На этом этапе потребуется активное рыхление почвы, что позволит убрать земляную корку. Только после четвертого этапа можно задумываться о высадке растений в грунт.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как остановить вытягивание томатов.

