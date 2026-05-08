Кто начнет "черпать" везение большой ложкой: гороскоп на 9 мая для трех знаков Зодиака - жизнь улучшится
Астрологи поделились с порталом "Городовой" прогнозом на 9 мая 2026 года. Везение будет на стороне трех знаков Зодиака, чем точно нужно воспользоваться. Даже небольшие победы уже принесут значительный результат в будущем.
Телец
Тельцы осознают, что хотят большего, чем имеют сейчас. Это позволит выстроить перед собой правильные цели, довести дело до финала. Окружающие сразу увидят их старания, сосредоточенность. Из-за этого они начнут относиться лучше. После достижения цели в жизни наступит период спокойствия и стабильности. Тельцы могут позволить себе отдохнуть, что поможет при покорении новых высот в будущем.
Лев
Львам пора начать действовать, ведь другого шанса не будет. Не стоит бояться чего-то нового, важно идти только вперед. Представителей знака ожидают дальние поездки, интересные знакомства и большое количество работы. После интенсивной работы стоит побаловать себя тем, что давно было в мечтах. Не нужно бояться денежных трат, все обязательно восполнится в двойном размере. Ничто не сможет выбить Львов из колеи.
Стрелец
Стрельцам в голову придут неожиданные идеи, которые захочется воплотить в жизнь. Время идеально подходит для реализации задуманного. Стоит быть готовыми к заманчивым предложениям. В их жизни могут появиться знакомые, которые предложат интересные идеи. Реализация таких целей подарит хорошее настроение, новые идеи и особую тягу к жизни. Любой негатив останется в прошлом.
