"Амурные сети" окутают 5 знаков Зодиака до конца мая: чье сердце испытает самые светлые чувства - любовный гороскоп

Май станет благоприятным периодом в любовных делах

Астрологи поделились с порталом "Городовой" любовным гороскопом, который будет действовать до конца мая. В это время особую внимательность нужно соблюдать пяти знакам Зодиака.

Овен

Вам захочется изменить отношения в лучшую сторону, поэтому будьте готовы к серьезному разговору с партнером. Вы сможете понять, где были допущены ошибки, после чего появится возможность их исправить. Любимый человек точно вас поддержит во всех вопросах.

Близнецы

Если вы одиноки, то присмотритесь к своим коллегам и старым друзьям. Существует вероятность, что вы найдете симпатию именно там. Стоит сосредоточиться только на одном человеке, распыляться точно не нужно.

Рак

Вас захлестнет страсть, эмоции, но нужно уметь сдерживаться при необходимости. Не тратьте время на ревность, лучше направьте свою энергию в правильное русло. Сделайте партнера счастливым.

Весы

Вам захочется срочной смены обстановки, поэтому появится возможность отправиться отдыхать. Это улучшит отношения, позволит проработать любые разногласия, обзавестись новыми целями и знакомствами. Другие задачи стоит временно отложить в сторону.

Скорпион

Будьте готовы к сюрпризам от второй половины. Они могут носить не только материальный характер. Если поблагодарить любимого человека, то он начнет носить вас буквально на руках. Стоит ответить взаимностью.

Ранее портал "Городовой" рассказал, кому достанутся все богатства до 10 мая.

