Гортензии весной – обязательно: 5 л под куст для умопомрачительного цветения, чахлая ветка станет королевой сада

Гортензия — королева сада. Чтобы летом и осенью она радовала крупными соцветиями, весной о ней нужно как следует позаботиться. Планом весенних работ по уходу за кустарником поделилась агроном Ксения Давыдова.

Как только сойдёт снег и установится стабильная плюсовая температура, гортензию начинают постепенно открывать. Сначала кусты проветривают в тёплые дни, а полностью укрытие снимают в апреле, когда минует угроза сильных ночных заморозков. Если весна холодная, на ночь можно накинуть на растение один слой нетканого материала.

Обрезка

Весеннюю обрезку обычно проводят в апреле, до начала активного сокодвижения. Правила обрезки различаются, в зависимости от вида гортензии:

Древовидная гортензия — обрезают почти все побеги, оставляя 3–5 почек на каждой ветке. Удаляют тонкие, слабые и загущающие куст.

Метельчатая гортензия — обрезают на одну треть длины побегов. Для омоложения старых кустов ветки можно укоротить до 30 см от уровня почвы.

Крупнолистная гортензия — удаляют только повреждённые, подмёрзшие и загущающие побеги. Эта гортензия цветёт на прошлогодних ветках, поэтому радикальная стрижка оставит без цветов.

После обрезки все срезы желательно обработать садовым варом или припудрить золой.

Первый полив и обработка

Гортензия очень влаголюбива. После рыхления приствольных кругов ее обильно поливают тёплой водой. Для первого полива нужно около 20 литров под каждый взрослый куст, строго под корень, чтобы вода не попадала на стебли и листья. В дальнейшем, если весна сухая, поливают раз в неделю, вливая по 1–2 ведра на куст.

Для профилактики грибковых заболеваний в воду можно добавить щепотку марганцовки (вода должна стать бледно-розовой).

Весенние подкормки

Первую подкормку проводят в конце апреля – начале мая. В это время гортензиям нужен прежде всего азот для наращивания зелёной массы.

Минеральная подкормка для древовидных и метельчатых гортензий

На 10 л воды добавляют:

Мочевина — 2 ст. ложки

Суперфосфат — 2 ст. ложки

Сульфат калия — 5 чайных ложек

Для метельчатой вливают по 5 л на куст, для древовидной — 10 л. В отличие от многих культур под гортензии нельзя вносить золу, доломитовую муку и известь. Они раскисляют почву, а гортензии любят кислую среду.

Правильный весенний уход заложит основу для обильного и продолжительного цветения гортензии в течение всего сезона, напоминает агроном.

