После схода снега бросайте в землю горстями - почва к лету как перина: какие сидераты сеять весной

Как только сойдёт снег и земля немного прогреется, у дачников начинается горячая пора. Первым делом умные садоводы предпочитают сеять сидераты. Эти растения не дадут урожая, но помогут восстановить почву после зимы и подготовить её к посадкам, пишет портал "Ботаничка".
Почему сидераты — это полезно
Зелёные удобрения работают сразу в нескольких направлениях. Опытные огородники ценят их за способность:
- обогащать почву азотом, фосфором и калием в доступной форме;
- разрыхлять тяжёлые глинистые грунты корневой системой;
- подавлять рост сорняков, создавая плотный зелёный ковёр;
- защищать верхний слой почвы от выветривания и пересыхания;
- оздоравливать грунт, подавляя развитие возбудителей болезней;
- привлекать насекомых-опылителей во время цветения.
Какие сидераты сеют ранней весной
Для ранневесеннего посева подходят холодостойкие культуры, которые не боятся заморозков и быстро набирают зелёную массу. К ним относятся:
- озимый и яровой рапс;
- рожь и овёс;
- горчица белая;
- фацелия;
- редька масличная;
- вика, горох, люпин, донник, сераделла
Сеять можно сразу после того, как земля оттает и немного подсохнет. Семена разбрасывают по поверхности или заделывают граблями на небольшую глубину. Через 2–3 недели, когда зелень подрастёт, её скашивают и заделывают в почву при перекопке. Важно не допустить цветения и образования семян — сидераты скашивают в фазе бутонизации.
К моменту высадки рассады теплолюбивых культур (томатов, перцев, огурцов) зелёная масса обычно уже успевает разложиться и отдать питательные вещества в почву.
Чтобы не навредить будущему урожаю, важно соблюдать правило: сидерат и основная культура не должны принадлежать к одному семейству. Например, нельзя сеять рапс или сурепицу перед капустой или свёклой.
Проверенные и рекомендованные агрономами сочетания:
- под картошку, перец, баклажаны, огурцы, тыкву — рожь, овёс, горчица, редька масличная, донник, люпин;
- под свёклу, фасоль и морковь — горох, вика, горчица, сурепица, рапс яровой, редька масличная;
- под кукурузу — фацелия, сурепица, рапс, редька, горчица.
При выборе учитывают и состояние почвы: для тяжёлых глинистых участков лучше подходят злаковые сидераты (рожь, овёс), которые хорошо разрыхляют грунт. На заражённых болезнями или вредителями грядках помогают горчица, фацелия, редька масличная — они оздоравливают почву.
Дачники и агрономы сходятся во мнении: сидераты — это доступный и экологичный способ сделать почву плодородной без лишних затрат. Достаточно подобрать подходящую культуру и вовремя её скосить.
