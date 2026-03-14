После схода снега бросайте в землю горстями - почва к лету как перина: какие сидераты сеять весной
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

После схода снега бросайте в землю горстями - почва к лету как перина: какие сидераты сеять весной

Опубликовано: 14 марта 2026 07:05
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие сидераты посадить весной на участке

Как только сойдёт снег и земля немного прогреется, у дачников начинается горячая пора. Первым делом умные садоводы предпочитают сеять сидераты. Эти растения не дадут урожая, но помогут восстановить почву после зимы и подготовить её к посадкам, пишет портал "Ботаничка".

Почему сидераты — это полезно

Зелёные удобрения работают сразу в нескольких направлениях. Опытные огородники ценят их за способность:

  • обогащать почву азотом, фосфором и калием в доступной форме;
  • разрыхлять тяжёлые глинистые грунты корневой системой;
  • подавлять рост сорняков, создавая плотный зелёный ковёр;
  • защищать верхний слой почвы от выветривания и пересыхания;
  • оздоравливать грунт, подавляя развитие возбудителей болезней;
  • привлекать насекомых-опылителей во время цветения.

Какие сидераты сеют ранней весной

Для ранневесеннего посева подходят холодостойкие культуры, которые не боятся заморозков и быстро набирают зелёную массу. К ним относятся:

  • озимый и яровой рапс;
  • рожь и овёс;
  • горчица белая;
  • фацелия;
  • редька масличная;
  • вика, горох, люпин, донник, сераделла

Сеять можно сразу после того, как земля оттает и немного подсохнет. Семена разбрасывают по поверхности или заделывают граблями на небольшую глубину. Через 2–3 недели, когда зелень подрастёт, её скашивают и заделывают в почву при перекопке. Важно не допустить цветения и образования семян — сидераты скашивают в фазе бутонизации.

К моменту высадки рассады теплолюбивых культур (томатов, перцев, огурцов) зелёная масса обычно уже успевает разложиться и отдать питательные вещества в почву.

Чтобы не навредить будущему урожаю, важно соблюдать правило: сидерат и основная культура не должны принадлежать к одному семейству. Например, нельзя сеять рапс или сурепицу перед капустой или свёклой.

Проверенные и рекомендованные агрономами сочетания:

  • под картошку, перец, баклажаны, огурцы, тыкву — рожь, овёс, горчица, редька масличная, донник, люпин;
  • под свёклу, фасоль и морковь — горох, вика, горчица, сурепица, рапс яровой, редька масличная;
  • под кукурузу — фацелия, сурепица, рапс, редька, горчица.

При выборе учитывают и состояние почвы: для тяжёлых глинистых участков лучше подходят злаковые сидераты (рожь, овёс), которые хорошо разрыхляют грунт. На заражённых болезнями или вредителями грядках помогают горчица, фацелия, редька масличная — они оздоравливают почву.

Дачники и агрономы сходятся во мнении: сидераты — это доступный и экологичный способ сделать почву плодородной без лишних затрат. Достаточно подобрать подходящую культуру и вовремя её скосить.

Ранее Городовой рассказал, как вырастить крупные бархатцы.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью