Секреты гигантов: как вырастить бархатцы размером с кулак – важные правила

Как вырастить крупные бархатцы

Бархатцы являются фаворитами многих дачников. Однако чаще всего вместо усыпанной крупными цветами клумбы садоводы получают что-то чахлое и невразумительное. Автор блога "Газета Хозяйство" рассказал, как вырастить бархатцы размером с кулак.

Важно помнить, что бархатцы относятся к растениям короткого светового дня. Наиболее пышное цветение они демонстрируют ранней весной или осенью, когда продолжительность ночи превышает продолжительность дня. В летний период, при максимальной солнечной активности, достичь соцветий размером с кулак практически нереально.

По словам специалиста, нужно высаживать рассаду уже сейчас и придерживаться следующих правил.

Генетика (F1)

Не стоит использовать семена, собранные самостоятельно. Отдавайте предпочтение профессиональным гибридам, таким как Antigua, Marvel или Discovery. Эти сорта генетически запрограммированы на обильное цветение, а не на активный рост куста.

Ранняя прищипка

Как только у рассады появятся 4–5 настоящих листьев, необходимо аккуратно прищипнуть верхушку. Это стимулирует пробуждение спящих почек и способствует формированию крепкого основания, способного выдержать вес крупных соцветий.

Калий вместо азота

Использование навоза и перегноя приведёт к активному росту листвы, но к образованию мелких цветов. Для формирования плотных соцветий необходимы фосфор и калий. Начинайте подкормку, когда заметите бутон размером с горошину.

Обильный полив

Бархатцы способны переносить засуху, однако для достижения наилучших результатов им требуется достаточное увлажнение.

Если вы желаете получить пышное цветение, нужно мульчировать почву травой или корой. Поддержание стабильной влажности у корней способствует значительному увеличению размера соцветий.

Ранее мы рассказали, чем заменить брусчатку на даче.