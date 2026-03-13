Русская Атлантида посреди Волги: город, ушедший под воду, но не забытый - что посмотреть, где поесть и как добраться

Калязин - затопленный город с живой душой и удивительными местами

Есть в Тверской области небольшой городок с удивительной судьбой. Калязин находится почти на одинаковом расстоянии от Москвы, Ярославля и Твери. Примерно по 180- 200 км до каждого из этих городов.

История его началась аж в XII веке, но вот увидеть древние постройки здесь почти не получится. И на то есть очень грустная причина.

В 1939 году при строительстве плотины для Угличской ГЭС старый город затопили. Вместе с историческими зданиями, храмами и обычными домами.

Не зря местные жители называют Калязин русской Атлантидой. Он ушел под воду, как и легендарный остров из древнегреческих мифов.

Но кое-что воде оказалось не под силу. Над волжской гладью до сих пор возвышается колокольня Никольского собора , построенная в 1801 году. Сегодня она стала главным символом города и настоящим маяком для проплывающих мимо судов.

Нижний ярус колокольни специально засыпали песком, чтобы спасти от разрушения, и теперь вокруг нее образовался маленький искусственный островок. Летом сюда можно доплыть на катере, а зимой, если ударит мороз, дойти пешком прямо по льду. Колокольню видно с любого берега, но самый красивый вид открывается с городской набережной.

Калязин удивляет не только своей трагической историей, но и неожиданными достопримечательностями. Например, здесь есть настоящая улиточная ферма . Местные жители разводят улиток и приглашают туристов на дегустацию. А неподалеку, на территории яхт-клуба, работает одноименный музей, посвященный этим медлительным созданиям.

Еще одна необычная точка на карте города - музей мобильных устройств , открывшийся совсем недавно, в 2020 году. Сюда приезжают, чтобы с ностальгией посмотреть на телефоны, по которым мы разговаривали лет двадцать назад.

А в трех километрах от центра расположилось самое настоящее сказочное место. На территории кемпинга «Гусиный остров» стоит «Избушка Бабы-Яги».

Колоритная усадьба в лучших традициях русских народных сказок. Тут можно не только погулять и сфотографироваться, но и посмотреть веселое театрализованное представление.

Неудивительно, что почти все круизные теплоходы, путешествующие по Волге, обязательно делают остановку в этом маленьком, но очень уютном и самобытном городке.

