Секреты от сотрудников отелей: как сэкономить до 50 % на проживании - и вам стоит знать

Совет от работников отелей, которые избавят вас от переплат

Многие путешественники замечают закономерность: номер за 120 долларов порой почти не отличается от варианта за 70. Та же мебель, та же площадь, иногда даже одинаковый этаж. Оказывается, разница кроется в деталях, на которые гости редко обращают внимание.

Сотрудники отелей хорошо знают, где туристы чаще всего теряют деньги. Иногда это всего одна галочка при бронировании или невинный вопрос на ресепшене, передает автор канала "Путешествия с фотокамерой".

Что влияет на цену

Дорогие номера нередко пустуют до последнего момента. Если отель заполнен не полностью, на ресепшене могут спокойно переселить гостя в категорию лучше. Ведь продать более дешевый номер в последнюю минуту намного проще.

В системе бронирования сразу видно, пришел ли гость через агрегатор или напрямую. Тем, кто бронирует без посредников, чаще достаются приятные бонусы: поздний выезд, улучшенный номер или комплимент от отеля.

Причина проста - с прямых бронирований не нужно платить комиссию сайту-посреднику.

"Кстати, лучшие цены иногда можно получить по телефону. Отелю выгоднее прямое бронирование, поэтому сотрудники могут предложить тариф ниже, чем на сайте", - отмечает автор.

фото Городовой ру

Хитрости размещения

Номера одной категории могут сильно отличаться. Например, комнаты рядом с лифтом или лестницей обычно заселяют первыми - они менее удачные, но стоят тех же денег.

Вежливая просьба переселить подальше от шума часто срабатывает без доплат.

«Номер с видом» иногда отличается только этажом. Планировка и мебель те же, а цена заметно выше. Зато угловые номера часто просторнее обычных, хотя продаются по той же категории.

Мелкие траты, которые складываются в крупные

На ресепшене гостям часто предлагают дополнительные услуги: номер получше, поздний выезд, романтический пакет. У сотрудников есть план по доппродажам, поэтому стоит заранее решить, что действительно нужно.

Перед поездкой отели присылают письма с предложениями экскурсий и трансферов. Выглядит как забота, но цены там часто завышены. Тот же трансфер бывает дешевле заказать через обычное такси.

