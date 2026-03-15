Городовой / Полезное / Яйца цвета радуги на Пасху: скорлупа сияет ярче солнца — оригинальный способ окрашивания
Яйца цвета радуги на Пасху: скорлупа сияет ярче солнца — оригинальный способ окрашивания

Опубликовано: 15 марта 2026 06:41
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как создать на пасхальных яйцах радужный рисунок

Покраска яиц на Пасху - это традиция каждой российской семьи. Само по себе занятие довольно увлекательное, поэтому обязательно задействуйте в нем ребенка. Это полезно для его творческого потенциала, а также для развития семейных и духовных ценностей. Малыши обожают все яркое и разноцветное, поэтому предлагаем сделать яйца радужными. Необычным рецептом окрашивания яиц делится кулинарный блогер Дина в своем дзен-канале.

Чтобы сделать яйца разноцветными, вам понадобятся:

  • яйца;
  • пищевые красители разных цветов;
  • ватные палочки;
  • бумажные салфетки;
  • растительное масло;
  • уксус.

Яйца отварите заранее. Подготовьте красители по инструкции, лучше сделать их максимально насыщенными. Чтобы цвет зафиксировался, добавьте к каждому цвету по 1 ч. л. уксуса. Работайте в перчатках. Заверните каждое вареное яйца в салфетку и начинайте окрашивать ватными палочками, макая их в разные цвета и создавая собственный уникальный рисунок. Прижмите окрашенную салфетку к яйцу посильнее и положите на тарелку на 15-20 минут. Разверните салфетки у яиц и смажьте слегка скорлупу маслом, чтобы она блестела.

У вас получились радужные оригинальные яйца, похожих на которые точно ни у кого не будет. Красивые, яркие, разноцветные, блестящие - сияют всеми цветами радуги! А представьте, как понравится заниматься этой работой ребенку! Пасхальные яйца не просто подарят теплую домашнюю атмосферу вашему дому, но и объединят всю семью в светлый праздник Пасхи.

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить пасхальных зайчиков за 15 минут: без возни и заморочек — вкуснее кулича.

Автор:
Анна Леонова
