Яйца цвета радуги на Пасху: скорлупа сияет ярче солнца — оригинальный способ окрашивания

Как создать на пасхальных яйцах радужный рисунок

Покраска яиц на Пасху - это традиция каждой российской семьи. Само по себе занятие довольно увлекательное, поэтому обязательно задействуйте в нем ребенка. Это полезно для его творческого потенциала, а также для развития семейных и духовных ценностей. Малыши обожают все яркое и разноцветное, поэтому предлагаем сделать яйца радужными. Необычным рецептом окрашивания яиц делится кулинарный блогер Дина в своем дзен-канале.

Чтобы сделать яйца разноцветными, вам понадобятся:

яйца;

пищевые красители разных цветов;

ватные палочки;

бумажные салфетки;

растительное масло;

уксус.

Яйца отварите заранее. Подготовьте красители по инструкции, лучше сделать их максимально насыщенными. Чтобы цвет зафиксировался, добавьте к каждому цвету по 1 ч. л. уксуса. Работайте в перчатках. Заверните каждое вареное яйца в салфетку и начинайте окрашивать ватными палочками, макая их в разные цвета и создавая собственный уникальный рисунок. Прижмите окрашенную салфетку к яйцу посильнее и положите на тарелку на 15-20 минут. Разверните салфетки у яиц и смажьте слегка скорлупу маслом, чтобы она блестела.

У вас получились радужные оригинальные яйца, похожих на которые точно ни у кого не будет. Красивые, яркие, разноцветные, блестящие - сияют всеми цветами радуги! А представьте, как понравится заниматься этой работой ребенку! Пасхальные яйца не просто подарят теплую домашнюю атмосферу вашему дому, но и объединят всю семью в светлый праздник Пасхи.

