Новости по теме
После 15-го — самое время: какие цветы посадить на рассаду в марте — 6 соток превратятся в цветущий оазис Полезное
Где устроить свадебную фотосессию в Санкт-Петербурге: романтичные локации для эффектных снимков Вопросы о Петербурге
Народные приметы погоды на 16 марта: что можно и нельзя делать в Евтропиев день Полезное
Северный Афон вологодской земли: монастырь 1260 года на крошечном острове посреди озера – здесь молитвы быстрее достигают неба Полезное
Когда и как сеять горчицу весной 2026 года, чтобы она принесла максимум пользы огороду: сроки, правила, советы агронома Полезное
Энергия весеннего равноденствия: Таро-прогноз с 16 по 22 марта

Опубликовано: 15 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
Строя план на предстоящую неделю, многие ориентируются на гороскопы. Прогноз таро также может предсказать вашу судьбу и дать полезные подсказки.

На портале "Гороскоп. Mail.ru" рассказывают, что ждёт людей в период с 16 по 22 марта, карты Таро раскрывают секреты. В этот период энергия совершает уверенный поворот к весеннему равноденствию.

16 марта, Двойка Жезлов

День пройдёт тихо и спокойно. Карты рекомендуют вам заняться решением текущих рабочих задач. Если хочется взяться за что-то новое, то сейчас самое время составить подробный план.

17 марта, Восьмёрка Мечей

На вас может накатить ощущение безнадёжности и тщетности усилий. Будет казаться, что вы зашли в тупик, выхода нет. Но это всё временно, скоро Судьба повернётся к вам лицом.

18 марта, Туз Кубков

Именно сейчас вы можете снова почувствовать вкус к жизни. Появятся новые увлечения, возможно и начало романтического приключения, остаётся только наслаждаться.

19 марта, Колесо Фортуны

Судьба подбросит вам изменение планов. Что-то может резко отмениться, взамен появится совсем иное. Стоит проявить гибкость, от бескомпромиссности лучше поскорее уходить.

20 марта, Маг

День будет отличаться высокой продуктивностью. Вы почувствуете себя всесильным, человеком, который может буквально все, и от этого счастлив.

21 марта, Шесть Пентаклей

Днём будет править энергия выравнивания. Получится оплатить старые счета, наладить отношения с друзьями, с которыми вас развела Судьба.

22 марта, Отшельник

Сегодня стоит провести свободное время в полной тишине. Вам как никогда необходима перезагрузка, добиться её вы сможете только если никто не будет мешать.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как помыть окна по способу, популярному в СССР.

Марина Котова
