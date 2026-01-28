Городовой / Полезное / Вместо покупкой намазки делаю домашний паштет: идеальная закуска с кусочком Бородинского
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Есть ли военная кафедра в СПбГУ? Вопросы о Петербурге
Купил сыр «Красная цена», и это не стыдно: вот что я беру без зазрения совести, а что обхожу стороной Полезное
Кастрюля горохового супа улетает за два дня: уровень ресторана Мишлен Полезное
Детские товары на маркетплейсах: петербуржцы решили закупаться онлайн Город
Язык отражает страх: почему работа на кассе больше не пугает, а кривлянье перед камерой стало хуже, чем дворницкое ремесло Общество
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Вместо покупкой намазки делаю домашний паштет: идеальная закуска с кусочком Бородинского

Опубликовано: 28 января 2026 17:15
 Проверено редакцией
паштет
Вместо покупкой намазки делаю домашний паштет: идеальная закуска с кусочком Бородинского
Фото: Городовой.ру

Шеф-повар, основатель направления гастроботаники в России Андрей Колодяжный поделился с «Городовым» рецептом изысканного и нежного паштета из куриной печени. Его секрет — в предварительном вымачивании печени в молоке и добавлении овощей, что делает вкус бархатистым, без малейшей горечи.

Ингредиенты

  • Печень куриная — 1 кг
  • Молоко — 2 л (для вымачивания)
  • Масло сливочное — 200 г
  • Пастернак — 200 г
  • Лук репчатый — 200 г
  • Грибы белые (или шампиньоны) — 100 г
  • Бульон куриный — 100 мл
  • Чеснок — 20 г (около 4-5 зубчиков)
  • Тимьян свежий — несколько веточек
  • Семена кориандра — 2 г (щепотка)
  • Соль — 10 г (около 1,5 ч. ложки)
  • Перец чёрный — 5 г (1 ч. ложка)
  • Сок свеклы (для цвета) — 20 мл (необязательно)

Приготовление

Шаг 1. Подготовка печени. Печень залейте молоком и оставьте вымачиваться в холодильнике на 1-2 часа. Затем слейте молоко, а печень обсушите бумажным полотенцем.

Шаг 2. Обжарка. На сковороде растопите половину сливочного масла (100 г). Обжарьте нарезанные кубиками пастернак, лук, грибы и чеснок до мягкости. Добавьте печень, тимьян, кориандр, соль и перец. Влейте бульон и обжаривайте всё вместе до готовности печени (около 10 минут).

Шаг 3. Измельчение и формовка. Горячую массу переложите в блендер и измельчите до максимально однородного состояния. Протрите полученную массу через сито — это придаст паштету идеально гладкую текстуру. В ещё тёплый паштет вмешайте оставшееся мягкое сливочное масло и свекольный сок для красивого розоватого оттенка.

Шаг 4. Охлаждение. Переложите паштет в форму или миску, накройте пищевой плёнкой «в контакт» и уберите в холодильник на несколько часов до полного застывания. Подавайте с тостами или гренками.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью