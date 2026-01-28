Вместо покупкой намазки делаю домашний паштет: идеальная закуска с кусочком Бородинского

Шеф-повар, основатель направления гастроботаники в России Андрей Колодяжный поделился с «Городовым» рецептом изысканного и нежного паштета из куриной печени. Его секрет — в предварительном вымачивании печени в молоке и добавлении овощей, что делает вкус бархатистым, без малейшей горечи.

Ингредиенты

Печень куриная — 1 кг

Молоко — 2 л (для вымачивания)

Масло сливочное — 200 г

Пастернак — 200 г

Лук репчатый — 200 г

Грибы белые (или шампиньоны) — 100 г

Бульон куриный — 100 мл

Чеснок — 20 г (около 4-5 зубчиков)

Тимьян свежий — несколько веточек

Семена кориандра — 2 г (щепотка)

Соль — 10 г (около 1,5 ч. ложки)

Перец чёрный — 5 г (1 ч. ложка)

Сок свеклы (для цвета) — 20 мл (необязательно)

Приготовление

Шаг 1. Подготовка печени. Печень залейте молоком и оставьте вымачиваться в холодильнике на 1-2 часа. Затем слейте молоко, а печень обсушите бумажным полотенцем.

Шаг 2. Обжарка. На сковороде растопите половину сливочного масла (100 г). Обжарьте нарезанные кубиками пастернак, лук, грибы и чеснок до мягкости. Добавьте печень, тимьян, кориандр, соль и перец. Влейте бульон и обжаривайте всё вместе до готовности печени (около 10 минут).

Шаг 3. Измельчение и формовка. Горячую массу переложите в блендер и измельчите до максимально однородного состояния. Протрите полученную массу через сито — это придаст паштету идеально гладкую текстуру. В ещё тёплый паштет вмешайте оставшееся мягкое сливочное масло и свекольный сок для красивого розоватого оттенка.

Шаг 4. Охлаждение. Переложите паштет в форму или миску, накройте пищевой плёнкой «в контакт» и уберите в холодильник на несколько часов до полного застывания. Подавайте с тостами или гренками.