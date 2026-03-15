Всего 3 компонента - и максимальная защита от клещей обеспечена: обычным репеллентам такой результат и не снился

Какое средство позволит защититься от клещей

Клещи могут атаковать человека не только в лесу или на даче, поэтому особую осторожность следует соблюдать даже в городе. Максимальную активность паразиты проявляют после схода снега – в марте и апреле. Можно защититься при помощи репеллентов, однако такие средства чаще всего состоят из химии.

Лучше воспользоваться самодельными средствами, ведь именно так можно будет обезопасить себя, а также проконтролировать качество. Канал «FORUMHOUSE» рассказал, что понадобится для приготовления состава, который отпугнет любых клещей.

Компоненты:

детский крем – 6 столовых ложек;

настой валерианы – 1 чайная ложка;

ванилин – 2,5 г.

В небольшой емкости смешайте компоненты до получения однородной массы. Очень удобно делать это ватной палочкой или зубочисткой. Будет идеально, если у тары есть крышечка, что позволит сохранить средство от клещей на длительное время.

«Ванилин и валериана — это два компонента природного происхождения, которые не нравятся клещам. Детский крем в данном случае выступает в роли «прилипателя», а также отвечает за продолжительность действия состава», - сообщает источник.

Использование средства

Перед выходом на улицу ежедневно наносите состав на кожу ног, шею и руки. Достаточно небольшого количества крема для получения необходимого результата. Кровососущие паразиты настолько не выносят аромат ванилина и валерианы, что будут держаться от вас подальше.

