Всего 3 компонента - и максимальная защита от клещей обеспечена: обычным репеллентам такой результат и не снился

Клещи могут атаковать человека не только в лесу или на даче, поэтому особую осторожность следует соблюдать даже в городе. Максимальную активность паразиты проявляют после схода снега – в марте и апреле. Можно защититься при помощи репеллентов, однако такие средства чаще всего состоят из химии.
Лучше воспользоваться самодельными средствами, ведь именно так можно будет обезопасить себя, а также проконтролировать качество. Канал «FORUMHOUSE» рассказал, что понадобится для приготовления состава, который отпугнет любых клещей.
Компоненты:
- детский крем – 6 столовых ложек;
- настой валерианы – 1 чайная ложка;
- ванилин – 2,5 г.
В небольшой емкости смешайте компоненты до получения однородной массы. Очень удобно делать это ватной палочкой или зубочисткой. Будет идеально, если у тары есть крышечка, что позволит сохранить средство от клещей на длительное время.
«Ванилин и валериана — это два компонента природного происхождения, которые не нравятся клещам. Детский крем в данном случае выступает в роли «прилипателя», а также отвечает за продолжительность действия состава», - сообщает источник.
Использование средства
Перед выходом на улицу ежедневно наносите состав на кожу ног, шею и руки. Достаточно небольшого количества крема для получения необходимого результата. Кровососущие паразиты настолько не выносят аромат ванилина и валерианы, что будут держаться от вас подальше.
