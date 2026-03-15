Будто на Мальдивах побывали: 3 невероятных пляжа в России – почти ничем не уступают райским островам

В России набирают популярность пляжи, которые могут дать фору заграничным. Их часто сравнивают с Мальдивами. Белый песок, чистое море, красивые виды и спокойствие – вот, что нужно для полноценного отдыха.
Янтарный
Уникальный пляж шириной 100 метров, расположенный на берегу Балтийского моря. Трижды награжден "Голубым флагом", что считается наивысшей оценкой за чистоту воды и развитость инфраструктуры. Здесь есть все для полноценного отдыха: белый песок, мягкий заход в море, зонтики, душевые и посты для спасателей. Летом вода в море прогревается до +20-22 градусов, что довольно комфортно для купания. После шторма на берег выбрасывает янтарь, который можно собрать и привезти домой в качестве сувенира.
Вдоль пляжа тянется променад, который вечером красиво освещается фонарями. От ветров с моря его защищают песчаные дюны, а с другой стороны – рощицы. Идеальное место для прогулок.
Сосновка
В 7 километрах от центра Геленджика, за микрорайоном "Парус" находится пляж Сосновка, куда можно добраться по живописной тропе, которая проходит через сосновую рощу. Сочетание бирюзовой воды и белой отвесной скалы завораживает, а аромат хвои и моря хочется вдохнуть полной грудью.
Джемете
По соседству с Анапой расположился поселок Джемете. Он славится мягким светлым песком и ласковым синим морем. Вода здесь прогревается до +25 градусов, что очень комфортно. Каждому найдется здесь уголок по душе. Для семей с детьми и любителей снорклинга идеально подойдет Белый пляж, а тем, кто любит быть в гуще событий, лучше отправиться на пляж "Фея".
