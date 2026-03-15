Город России, который называют "Зауральским Чикаго" - сходств очень много: как добраться, что посетить

Для посещения Чикаго не придется покидать Россию, ведь этот город можно найти и на территории нашей страны. В одном из регионов РФ расположен «Зауральский Чикаго» - именно так называют Челябинск. Если сравнить два города, то можно увидеть множество сходств, о которых прежде не приходилось и догадываться.

Существенный промышленный рост

Развитие Чикаго и Челябинска произошло благодаря индустриализации. Американский город смог стать крупнейшим транспортным центром США в конце XIX века. Российский город начал бурное развитие в начале XX века, после чего стал «воротами» в Сибирь.

Направленность городов

И Чикаго, и Челябинск имеют развитую тяжелую промышленность, машиностроение и металлургию. В этих городах производят те детали и компоненты, которые позже используются во всей стране.

Численность населения

«К советскому времени население Челябинска составляло пару десятков тысяч человек, сегодня же он — миллионник. Значительную роль в этом сыграло строительство железной дороги и Транссибирской магистрали», - сообщает блогер Anarasius на сайте Fishki.net.

Похожая ситуация наблюдалась и в Чикаго. Первое поселение города насчитывало всего 400 человек, однако за 50 лет он смог развиться до крупного центра. Уже в 1980 году Чикаго стал третьим по величине.

Что посмотреть в Челябинске

При посещении уральского города необходимо обязательно заглянуть на Кировку (главную пешеходную улицу), Бульвар Славы, «Алое Поле», Государственный исторический музей, Театр драмы, Центр исторического наследия ЮУЖД.

Как добраться до Челябинска

«В Челябинске функционирует международный аэропорт, который принимает рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Норильска, Самары и других городов. Билеты на прямой перелёт из Москвы в одну сторону стоят от 2650 рублей. Время в пути — от 2,5 часов», - сообщает портал «Яндекс-Путешествия».

Для любителей путешествовать лучше рассмотреть поезд. Дорога от Москвы до Челябинска занимает всего 30 часов.

