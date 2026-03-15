Через 10 дней после пикировки – обязательно: 1 шт. в воду – и рассада растолстеет на глазах, станет мощной и коренастой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Можно ли попасть на Васильевский остров, когда разведены мосты? Вопросы о Петербурге
Главная постройка эпохи Петра I: обязательна для посещения - где найти достопримечательность в Северной столице Вопросы о Петербурге
Лед Финского залива под запретом: спасатели спасают петербуржцев от таящей гибели Город
Фамилии с печатью судьбы: кто в России носит имена потомков уральских каторжан Полезное
6 секретов комфортной поездки на поезде - запишите их Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Через 10 дней после пикировки – обязательно: 1 шт. в воду – и рассада растолстеет на глазах, станет мощной и коренастой

Опубликовано: 15 марта 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем подкормить рассаду, чтобы она стала толщиной с палец 

Сезон посева семян уже начался, и каждый огородник старается вырастить крепкую и коренастую рассаду, чтобы летом собрать богатый урожай. Но иногда из-за нехватки света и питания томаты с перцами вытягиваются в тонкую ниточку. Как избежать таких неприятностей, рассказала опытный садовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

По словам эксперта, для активного роста рассада нуждается в азоте. В случае его нехватки даже в идеальных условиях перцы с томатами начнут вытягиваться, несмотря на хорошее освещение и оптимальную температуру. Стебель становится тонким и длинным, а листья – светло-зелеными.

Удобрение

В такой ситуации выручит гидроперит. Он на 30% состоит из перекиси водорода и на 70% – из мочевины, а значит обеспечивает рассаду азотом, насыщает ее корни кислородом и обеззараживает почву.

Как применять подкормку

Через 10 дней после пикировки рассады нужно растворить 1 измельченную таблетку гидроперита в 1,5 литрах воды. Все размешать и полить томаты с перцами из расчета 3 столовые ложки под каждый корешок. Через 3 недели подкормку следует повторить

Если рассада еще молоденькая, то нужно развести 1/4 измельченной таблетки в 1 литре воды и чуть опрыскать растения по листу.

Условия для мощной рассады

Кроме подкормок томатам и перцам важно обеспечить 12-часовое освещение. Поначалу их нужно досвечивать фитолампами. Опыт показывает, что перцы с благодарностью реагируют на досветку фиолетового и синего спектра, а томаты – красного. При этом в комнате не должно быть жарко. Оптимальная температура: +20-22 градуса.

"Уже совсем скоро вы увидите как раскабанеют всходы", – резюмировала эксперт.

Ранее мы сообщали, какая подкормка нужна рассаде томатов после появления двух настоящих листьев.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью