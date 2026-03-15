Не соль и не гербициды: как избавиться от сорняков на дорожках — без прополки весь сезон

Экологичный способ избавления от сорняков предложили британские садоводы

В борьбе с сорняками проходят многие часы дачников. И не только прополка дает надежный результат. Пользовательница соцсетей из Великобритании по имени Алекс поделилась простым и эффективным способом, как избавиться от сорняков. Его уже оценили многие садоводы.

У сорняков крепкая корневая система, которая позволяет им отрастать снова даже после прополки, а некоторые травы невосприимчивы даже к гербицидам.

Алекс предлагает использовать обычный кипяток, рассказывает источник. На видео она показала, как вскипятила полный чайник водопроводной воды, вынесла его в сад и осторожно, чтобы не обжечься, вылила прямо на сорняки, растущие между плитами садовой дорожки.

По словам автора метода, он работает безотказно: кипяток обжигает растение, вызывает обезвоживание и гибель. Для грядок такой способ, конечно же, не подходит.

Пользователи форума Reddit подтвердили, что горячая вода действительно даёт отличные результаты. Многие назвали кипяток одним из самых надёжных средств от ненужной зелени.

«Я делаю так: наполняю чайник, когда закипит, выношу на улицу и выливаю на сорняки на садовых дорожках. Для нашего участка нужно сделать это трижды».

«Все, что осталось в чайнике после кипячения, выливаю на сорняки, растущие в трещинах на бетоне. Кипяток удобно использовать для мест, куда трудно подлезть лопатой или тяпкой».

Еще один садовод подтвердил, что кипящая вода губительна для сорняков, и предложил свой способ.

«Также помогает посыпать их солью, а затем добавить немного воды».

Однако соль не стоит использовать на грядках, чтобы не погубить почву, ответили ему в комментариях.

Ранее Городовой рассказал, как мульчирование защищает растения в теплицах от грибковых заболеваний.