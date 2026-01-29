Апрель 2028: как ВСМ взвинтит цены на петербургские новостройки

После открытия высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом цены на жилье в Северной столице, вероятно, вырастут. Об этом заявил специалист по недвижимости Евгений Бескровный в материале портала nsp.ru.
Основные последствия
Он прогнозирует повышение стоимости новостроек в Петербурге из-за роста спроса на определенные районы и типы объектов.
Особенно сильно подорожают лоты в шаговой доступности — до 10–15%, а некоторые удачные проекты с хорошей инфраструктурой взлетят в цене еще выше.
Динамика роста
Резкого скачка цен сразу не ожидается: процесс займет 2–3 года, пока будет меняться структура спроса и образ жизни горожан. По мнению эксперта, типичным станет вариант «жить в СПб, работать в Москве».
ВСМ Москва — Петербург планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2028 года.
