Апрель 2028: как ВСМ взвинтит цены на петербургские новостройки

Опубликовано: 29 января 2026 08:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

После открытия высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом цены на жилье в Северной столице, вероятно, вырастут. Об этом заявил специалист по недвижимости Евгений Бескровный в материале портала nsp.ru.​

Основные последствия

Он прогнозирует повышение стоимости новостроек в Петербурге из-за роста спроса на определенные районы и типы объектов.

Особенно сильно подорожают лоты в шаговой доступности — до 10–15%, а некоторые удачные проекты с хорошей инфраструктурой взлетят в цене еще выше.​

Динамика роста

Резкого скачка цен сразу не ожидается: процесс займет 2–3 года, пока будет меняться структура спроса и образ жизни горожан. По мнению эксперта, типичным станет вариант «жить в СПб, работать в Москве».​

ВСМ Москва — Петербург планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2028 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
