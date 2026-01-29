Петербург, Москва и Свердловск лидируют по закрытю предприятий в 2025 году

Санкт-Петербург занял одну из первых позиций среди российских городов по количеству закрытых предприятий. В 2025 году по всей России число зарегистрированных юридических лиц сократилось на 20%.
Город на Неве попал в тройку лидеров по числу ликвидированных бизнесов, согласно данным исследований, на которые ссылается ДП.
Аналогичный спад наблюдался в Москве и Свердловской области. За год зарегистрировали лишь 173 тысячи новых юрлиц — на 20% меньше, чем годом ранее, а ликвидаций компаний стало больше на 15% (до 233 тысяч).
В результате закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий, и общее количество коммерческих организаций уменьшилось до 2,6 миллиона.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».