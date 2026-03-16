Цифровой детокс в Петербурге: плееры и CD-диски врываются в лидеры продаж

Петербуржцы всё активнее переходят со стриминговых платформ на традиционные способы прослушивания музыки.
В прошлом году продажи MP3-плееров в городе выросли на треть, что почти втрое превышает общероссийский прирост, при средней стоимости устройства около 2 тысяч рублей, согласно данным маркетплейсов и издания "Деловой Петербург".
Продажи CD-дисков в Петербурге в 2025 году подскочили на 270%, опередив средние показатели по России. По стране реализация портативных медиаплееров увеличилась на 83%, превысив 153 тысячи штук.
Большинство покупателей (64%) предпочитают модели дешевле 2 тысяч рублей, а 84% продаваемых плееров оснащены обычными кнопками без сенсорных экранов — последние занимают лишь 11% рынка.
Причины тренда
Специалисты объясняют популярность плееров несколькими факторами. В сети "М. Видео" связывают спрос с желанием "цифрового детокса": отдельное устройство избавляет от отвлекающих уведомлений смартфона.
Ключевую роль сыграли ограничения стримингов: с 1 марта 2026 года ужесточили закон о пропаганде наркотиков, из-за чего платформы стали цензурировать треки, удаляя слова или целые песни.
Локальные файлы на плеерах остаются неизменными, в отличие от облачного контента, — пользователи не против вручную загружать музыку, чтобы сохранить оригиналы.
Ностальгия и рынок
Растёт интерес к "аналоговым" технологиям и ретро-устройствам: 80% покупателей берут б/у модели, включая плееры 2000-х, со средней ценой 6,3 тысячи рублей на вторичке.