Не пережаренное месиво, а кремовая структура и нежный вкус: что добавляет в яичницу ученик Гордона Рамзи

Опубликовано: 16 марта 2026 09:07
 Проверено редакцией
Шеф-повар раскрыл секрет идеальной болтуньи

Казалось бы, нет ничего проще, чем пожарить яичницу. Но у профессиональных поваров на этот счет свое мнение. Шеф-повар Леандрос Стагогианнис из Академии Гордона Рамзи раскрыл простой способ приготовления идеальной сливочной яичницы-болтуньи. Секрет кроется в добавлении продукта, который у многих постоянно есть в холодильнике.

В одном из видео в соцсетях Леандрос объяснил: большинство людей регулярно пережаривают яйца. Яичница-болтунья может быть гораздо вкуснее и нежнее. Добавление сливок позволяет избежать «резиновой» текстуры яичницы и готовить на обычной кухне блюдо ресторанного качества.

Как приготовить идеальную яичницу по рецепту шеф-повара

Для начала разбейте яйца о плоскую поверхность, а не о край миски — так меньше шансов, что попадут кусочки скорлупы. Тщательно взбейте яйца и щедро приправьте солью и перцем.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Непосредственно перед тем как вылить яйца на огонь, добавьте в смесь немного сливок и ещё раз взбейте.

Вылейте яйца на сковороду, установив средний или слабый нагрев, и сразу же начните перемешивать их резиновой лопаткой. Для дополнительного вкуса можно добавить лук — Рамзи, по словам его ученика, просто обожает этот ингредиент.

Через 30 секунд снимите яйца с огня и переложите на тарелку. Сверху можно посыпать ещё немного зелени. А перед подачей для максимально нежного сливочного вкуса шеф-повар советует добавить к яичнице сметану или сливочный сыр.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
