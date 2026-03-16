Сколько колонн у Исаакиевского собора?

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге — это не просто храм, а настоящий архитектурный шедевр, где каждая деталь имеет значение. Особое внимание привлекают его колонны, которые стали символом монументальности и инженерного гения. Всего в соборе 112 колонн разных размеров, и каждая из них — результат невероятных усилий и технологических прорывов.

Грандиозные портики

С четырёх сторон собор обрамляют могучие восьмиколонные портики, украшенные статуями и барельефами. 48 самых монументальных колонн высотой 17 метров и весом около 114 тонн каждая установлены именно в портиках. Их диаметр достигает 1,8 метра. Ни в одном храме мира нет такого количества гранитных столпов подобной величины.

Распределение колонн по портикам:

в восточном и западном — по 8 колонн;

в южном и северном — по 16 колонн.

Гранит для них добывали в каменоломнях вблизи Выборга на побережье Финского залива. Вырубить колоссальные монолиты, перевезти их на специальных судах, обработать и установить было сложнейшей инженерной задачей.

Как устанавливали колонны

Колонны портиков монтировали до возведения стен собора — иначе это было бы невозможно. Для подъёма использовали специальные леса высотой 22 метра, сконструированные инженером Августином Бетанкуром.

20 марта 1828 года в присутствии императорской семьи и многочисленных гостей установили первую колонну северного портика. На операцию ушло 45 минут, в ней участвовали 128 рабочих, которые вращали чугунные вороты. Последняя колонна была установлена 11 августа 1830 года.

Колонны купола

Вокруг цилиндра с позолоченным куполом расположены 24 гранитные колонны, каждая весом около 60 тонн. Это был первый в строительной практике случай, когда колонны такого размера подняли на высоту 43 метров. Для этого использовали деревянный настил, построенный внутри здания.

Над этими колоннами находится смотровая площадка, балюстраду которой украшают 12 золочёных скульптур ангелов-кариатид и 12 апостолов.

Символизм и материалы

Архитектор Огюст Монферран выбрал для колонн тёмно-красный гранит, который красиво сочетается с мраморными стенами и золочёными куполами, придавая зданию парадный вид.

