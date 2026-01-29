Городовой / Полезное / Прекратил тратить зубную пасту на чистку белых кед: вот что разъедает грязь за миг
Прекратил тратить зубную пасту на чистку белых кед: вот что разъедает грязь за миг

Опубликовано: 29 января 2026 09:15
 Проверено редакцией
кеды
Фото: Городовой.ру

Поддерживать белоснежный вид кед или кроссовок — задача не из лёгких. Когда модный лайфхак с зубной пастой не помогает, на помощь приходят проверенные домашние средства, которые есть на каждой кухне. Они справляются даже с въевшейся грязью.

Хозяйственное мыло — классика жанра

Натрите на тёрке кусок хозяйственного мыла (72%) и разведите тёплой водой до состояния густой пасты. Нанесите её на влажную губку и тщательно потрите загрязнённые участки, особенно резиновые боковины. После смойте чистой водой и дайте обуви высохнуть. Мыло отлично обезжиривает и выводит многие пятна.

Содовая паста для трудных случаев

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до консистенции густой сметаны. Нанесите эту пасту на старую зубную щётку и пройдитесь по текстильным и резиновым частям, уделяя внимание швам и стыкам. Оставьте на 10-15 минут, затем смойте. Сода действует как мягкий абразив.

Лимонный сок для свежести и лёгких пятен

Смешайте свежевыжатый лимонный сок с водой в пропорции 1:1. Смочите в растворе мягкую ткань или ватный диск и протрите поверхность обуви. Кислота поможет осветлить ткань и убрать лёгкие желтоватые разводы. После обработки любым среднем дайте обуви высохнуть естественным образом, избегая прямых солнечных лучей и батарей.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
