Как менялся герб Санкт-Петербурга: сердце под короной и якоря под скипетром — что означает сейчас Вопросы о Петербурге
Сказочно красивые яйца на Пасху: рецепт из 2 ингредиентов – просто и быстро Полезное
Штрафной марафон в Петербурге: 4,5 тысячи рублей с каждого за стоянку Город
1 ингредиент – и рыбные котлеты превратятся в сочный элитный деликатес: секрет продвинутых хозяек Полезное
Обязаны ли дачники косить траву перед забором: эксперты дали четкий ответ – точка в спорах садоводов поставлена Полезное
Прокуратура остановила нелегальные работы на берегах Оккервиля и Охты

Опубликовано: 18 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Подрядчик ведёт работы по укреплению берега возле усадьбы «Уткина дача».

На берегах рек Оккервиль и Охта в Санкт-Петербурге проводятся несанкционированные работы по укреплению. Природоохранная прокуратура обязала их приостановить до исправления нарушений.

Прокуратура вмешалась после жалоб на незаконные действия в водоохранных зонах этих рек. Проверка показала, что подрядчик укрепляет берег у усадьбы «Уткина дача» без необходимого согласования с комитетом по природопользованию, что запрещено законом.

В адрес руководителя госучреждения и гендиректора подрядчика направлены представления, а также вынесены предостережения для прекращения работ, сообщает ведомство.

Материалы проверки переданы в надзорный орган для возможного административного производства, сейчас они на рассмотрении, уточнили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Юлия Аликова
Город
