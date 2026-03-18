Прокуратура остановила нелегальные работы на берегах Оккервиля и Охты

На берегах рек Оккервиль и Охта в Санкт-Петербурге проводятся несанкционированные работы по укреплению. Природоохранная прокуратура обязала их приостановить до исправления нарушений.
Прокуратура вмешалась после жалоб на незаконные действия в водоохранных зонах этих рек. Проверка показала, что подрядчик укрепляет берег у усадьбы «Уткина дача» без необходимого согласования с комитетом по природопользованию, что запрещено законом.
В адрес руководителя госучреждения и гендиректора подрядчика направлены представления, а также вынесены предостережения для прекращения работ, сообщает ведомство.
Материалы проверки переданы в надзорный орган для возможного административного производства, сейчас они на рассмотрении, уточнили в прокуратуре Санкт-Петербурга.