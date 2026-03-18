Раскидала пакетики – и дождевые черви голопом ринутся на грядки: даже "снулая" земля превратится в чернозем
Раскидала пакетики – и дождевые черви голопом ринутся на грядки: даже "снулая" земля превратится в чернозем

Опубликовано: 18 марта 2026 19:16
 Проверено редакцией
Как привлечь на грядки дождевых червей

Любой садовод-любитель прекрасно знает о неоценимой роли дождевых червей в поддержании здоровья почвы. Обитая в почве, они формируют в ней ходы, что способствует аэрации грунта и его разрыхлению.

Привлечение дождевых червей на садовый участок позволяет значительно повысить плодородие почвы. Потребляя органические вещества, черви продуцируют биогумус, который является идеальной средой для роста любых растений.

Для привлечения этих полезных организмов на грядки не потребуется значительных усилий. Достаточно распределить по грядкам обычную чайную заварку или использованные чайные пакетики, говорит агроном Ксения Давыдова. Важно, чтобы продукт не содержал ароматизаторов.

Следует отметить, что чайная заварка сама по себе является эффективным удобрением и разрыхлителем почвы. Кроме того, она обладает свойствами, отпугивающими садовых вредителей.

Автор:
Ксения Сафрыгина
