Перцы и помидоры на окне - как капризные дети: подкормки, без которых они отказываются расти - заметки агронома

Чтобы рассада томатов и перцев не чахла на подоконнике, важно не только вовремя ее поливать, но и правильно подкармливать. Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала, какие удобрения работают лучше всего и когда их вносить.
"Главное правило: первую подкормку проводят не раньше, чем через неделю после появления всходов", - отметила специалист.
После пикировки рассаде дают отдохнуть 10–14 дней, и только потом снова вносят удобрения.
Профессиональные средства
Специализированные удобрения с пометкой «Для рассады» содержат идеальный баланс азота, фосфора и калия для молодых растений. Выпускаются в жидком виде или в порошках . Главное, строго соблюдать инструкцию.
Минеральные комплексы с высоким содержанием фосфора помогают рассаде нарастить мощные корни. Разводить нужно слабо: примерно 1 г на литр воды.
Биостимуляторы тоже пригодятся. Хлорелла - это суспензия водорослей, богатая витаминами. Ее можно добавлять в воду для полива раз в неделю. А Корневин или Гетероауксин используют один раз - при пикировке, чтобы помочь корням быстрее освоиться.
Народные рецепты
Домашние средства действуют мягче, но требуют аккуратности. Их легко приготовить из того, что есть на кухне.
Древесная зола - источник калия. Столовую 1 л золы заливают 2 л горячей воды, настаивают сутки и поливают рассаду. Можно и просто подсыпать сухую золу в грунт.
Яичная скорлупа дает кальций. Скорлупу от 3–4 яиц измельчают в порошок, заливают литром кипятка и настаивают 3–5 дней. Поливают настоем без разбавления.
Банановая кожура богата калием. Шкурки от 1–2 бананов мелко режут, заливают литром кипятка, настаивают пару дней, процеживают и используют для полива.
Дрожжевая подкормка - мощный стимулятор, но применять ее можно только раз за сезон. 10 г сухих дрожжей и 1 ч. ложку сахара разводят в литре теплой воды, настаивают 2–3 часа, затем разбавляют 1:5 и поливают.
Медовая вода - тоже биостимулятор. Столовую ложку меда растворяют в литре воды комнатной температуры и поливают под корень.
Молоко помогает защитить рассаду от грибков. 100 мл молока разводят в литре воды и опрыскивают листья. Это и профилактика фитофторы, и здоровый блеск.
Важные правила подкормки
Ксения Давыдова напоминает несколько золотых правил:
"Никогда не вносите удобрения в сухую землю. Сначала полейте чистой водой, а через пару часов питательным раствором, иначе сожжете корни";
"Лучше недокормить, чем перекормить. Особенно это касается азота: от его избытка рассада вытягивается и хилеет. Раствор для молодых растений всегда делайте в два раза слабее, чем для взрослых";
"Используйте только жидкие подкормки - на стадии рассады корни усваивают питание только из воды".
Специаоист подчеркнула, даже самое лучшее удобрение не спасет, если рассаде мало света. Досвечивайте фитолампами по 12–16 часов и следите за температурой.
