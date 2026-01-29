Ленивые манты для занятых хозяюшек: рецепт всего из 3 ингредиентов покоряет Сеть

Настоящие манты требуют времени на замес теста и лепку. Но есть хитрый рецепт «ленивых» мантов, которые готовятся в разы быстрее, а по вкусу почти не уступают оригиналу. Секрет в том, что вместо теста используется тонкий армянский лаваш.
Ингредиенты
- Лаваш тонкий армянский — 1 большой лист
- Фарш мясной (говядина+свинина или баранина) — 350-400 г
- Лук репчатый — 1-2 головки
- Масло сливочное — 100 г
- Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
Приготовление
Шаг 1. Начинка. Лук очень мелко нарежьте или измельчите в блендере. Смешайте с фаршем, посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 2. Формовка. Лаваш разрежьте на длинные полосы шириной 8-10 см. На нижний край каждой полосы выложите тонкую колбаску из фарша. Плотно заверните лаваш с начинкой в рулет, а затем сверните этот рулет в аккуратную «улитку».
Шаг 3. Приготовление на пару. Чашу пароварки, мультиварки или мантоварки смажьте сливочным маслом. Выложите «улитки» швом вниз, оставляя между ними небольшие промежутки. Готовьте на пару 25-30 минут. Подавайте горячими, сдобрив растопленным сливочным маслом, сметаной или томатным соусом.