Ленивые манты для занятых хозяюшек: рецепт всего из 3 ингредиентов покоряет Сеть
Ленивые манты для занятых хозяюшек: рецепт всего из 3 ингредиентов покоряет Сеть

Опубликовано: 29 января 2026 08:15
 Проверено редакцией
ленивые манты
Ленивые манты для занятых хозяюшек: рецепт всего из 3 ингредиентов покоряет Сеть
Фото: Городовой.ру

Настоящие манты требуют времени на замес теста и лепку. Но есть хитрый рецепт «ленивых» мантов, которые готовятся в разы быстрее, а по вкусу почти не уступают оригиналу. Секрет в том, что вместо теста используется тонкий армянский лаваш.

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий армянский — 1 большой лист
  • Фарш мясной (говядина+свинина или баранина) — 350-400 г
  • Лук репчатый — 1-2 головки
  • Масло сливочное — 100 г
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Начинка. Лук очень мелко нарежьте или измельчите в блендере. Смешайте с фаршем, посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 2. Формовка. Лаваш разрежьте на длинные полосы шириной 8-10 см. На нижний край каждой полосы выложите тонкую колбаску из фарша. Плотно заверните лаваш с начинкой в рулет, а затем сверните этот рулет в аккуратную «улитку».

Шаг 3. Приготовление на пару. Чашу пароварки, мультиварки или мантоварки смажьте сливочным маслом. Выложите «улитки» швом вниз, оставляя между ними небольшие промежутки. Готовьте на пару 25-30 минут. Подавайте горячими, сдобрив растопленным сливочным маслом, сметаной или томатным соусом.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
