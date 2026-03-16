2 свеклы и 1 банка консервов – а на выходе сытный и вкусный салат: у домашних только за ушами пищит
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Можно ли попасть на Васильевский остров, когда разведены мосты? Вопросы о Петербурге
Главная постройка эпохи Петра I: обязательна для посещения - где найти достопримечательность в Северной столице Вопросы о Петербурге
Лед Финского залива под запретом: спасатели спасают петербуржцев от таящей гибели Город
Фамилии с печатью судьбы: кто в России носит имена потомков уральских каторжан Полезное
6 секретов комфортной поездки на поезде - запишите их Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

2 свеклы и 1 банка консервов – а на выходе сытный и вкусный салат: у домашних только за ушами пищит

Опубликовано: 16 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
2 свеклы и 1 банка консервов – а на выходе сытный и вкусный салат: у домашних только за ушами пищит
2 свеклы и 1 банка консервов – а на выходе сытный и вкусный салат: у домашних только за ушами пищит
Legion-Media
Рецепт необычного, сытного и вкусного салата со свеклой 

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась рецептом необычного и сытного салата со свеклой. Готовится довольно просто, из элементарных продуктов. Получается настолько вкусным, что исчезает со стола первым. У домашних только за ушами пищит от удовольствия. Такое блюдо способно украсить как семейный ужин, так и праздничный стол.

Что потребуется:

  • свекла – 2 шт.;
  • консервированная сайра – 1 банка;
  • зубчик чеснока – 1 шт.;
  • яйцо – 3 шт.;
  • соленый или маринованный огурец – 2 шт.;
  • укроп – 1 пучок;
  • майонез – 70 граммов.

Как приготовить:

В первую очередь отварим или запечем свеклу при 180 градусах до готовности. Обычно на это уходит 45 минут. Между тем сварим яйца вкрутую. Огурцы натрем на терке и отожмем их, чтобы ушла лишняя жидкость. Иначе салат "поплывет".

Свеклу тоже пропустим через терку. Выдавим зубчик чеснока. В отдельной миске смешаем огурцы, свеклу, чеснок и 2 столовые ложки майонеза.

На плоское блюдо поставим кулинарное кольцо. Первым слоем выложим свеклу с огурцами и чесноком. Затем разомнем вилкой консервированную сайру: она пойдет вторым слоем. Нанесем майонезную сетку.

После трем яйца на терке и выкладываем третьим слоем, украшаем майонезной сеточкой. Мелко рубим укроп ножом и посыпаем салат. Снимаем кулинарное кольцо и подаем к столу. Если есть время, то салат можно убрать в холодильник на пару часов для пропитки.Так он получится еще вкуснее.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью