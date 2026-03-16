2 свеклы и 1 банка консервов – а на выходе сытный и вкусный салат: у домашних только за ушами пищит

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась рецептом необычного и сытного салата со свеклой. Готовится довольно просто, из элементарных продуктов. Получается настолько вкусным, что исчезает со стола первым. У домашних только за ушами пищит от удовольствия. Такое блюдо способно украсить как семейный ужин, так и праздничный стол.
Что потребуется:
- свекла – 2 шт.;
- консервированная сайра – 1 банка;
- зубчик чеснока – 1 шт.;
- яйцо – 3 шт.;
- соленый или маринованный огурец – 2 шт.;
- укроп – 1 пучок;
- майонез – 70 граммов.
Как приготовить:
В первую очередь отварим или запечем свеклу при 180 градусах до готовности. Обычно на это уходит 45 минут. Между тем сварим яйца вкрутую. Огурцы натрем на терке и отожмем их, чтобы ушла лишняя жидкость. Иначе салат "поплывет".
Свеклу тоже пропустим через терку. Выдавим зубчик чеснока. В отдельной миске смешаем огурцы, свеклу, чеснок и 2 столовые ложки майонеза.
На плоское блюдо поставим кулинарное кольцо. Первым слоем выложим свеклу с огурцами и чесноком. Затем разомнем вилкой консервированную сайру: она пойдет вторым слоем. Нанесем майонезную сетку.
После трем яйца на терке и выкладываем третьим слоем, украшаем майонезной сеточкой. Мелко рубим укроп ножом и посыпаем салат. Снимаем кулинарное кольцо и подаем к столу. Если есть время, то салат можно убрать в холодильник на пару часов для пропитки.Так он получится еще вкуснее.
Ранее мы поделились еще одним простым рецептом удачного салата из свеклы.