Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера: ИБ-шник раскрыл 7 признаков того, что телефон прослушивают и просматривают

7 косвенных признаков того, что ваш телефон под наблюдением

В последнее время случаи кражи денег, вымогательства и утечки персональных данных фиксируются все чаще. Происходит это из-за вредоносных программ. Более того, нередко владельцы смартфонов, сами того не подозревая, устанавливают себе шпионское ПО.

Специалист по информационной безопасности Вера Гаврилова рассказала, как обнаружить в телефоне прослушку и слежку – и как обезопасить свои данные.

Как понять, что телефон под наблюдением

Главный признак – телефон начинает глючить. А выражаться это может так:

Аккумулятор неожиданно стал слишком быстро разряжаться, корпус телефона – нагреваться, а при выполнении обычных задач изображение дергается. Видеокамера и микрофон неожиданно включаются сами, приложения запускаются самостоятельно. Вы получаете SMS-сообщения с набором странных символов. При разговоре по телефону вы слышите щелчки, обрывки речи, эхо от себя, шипение. Устанавливать связь при разговоре с абонентом приходится в разы дольше. Трафик внезапно увеличился, ОС глючит и выдает ошибки. Если вы подносите смартфон к работающему телевизору, он начинает фонить и издавать непонятные звуки. Прослушиваемый телефон наводит помехи на телевизоры, радиоприемники и другие электронные устройства.

Интересный факт: на смартфонах на базе от Android 12 и выше при включении микрофона или камеры в левом верхнем углу экрана загорается зеленый кружок. Если вы внезапно его увидели – повод призадуматься.

Как обнаружить вредоносное ПО

Чтобы проверить телефон на прослушку, посмотрите, происходит ли переадресация вызовов. Если да, отключите ее. Наберите команду *#21#: на экране появится окошко с соответствующей информацией. Если переадресация активна, наберите команду *#62#: вы увидите список номеров, на которые производится переадресация.

Если у вас высветился только один номер, пробейте его – возможно, это голосовая почта, тогда все в порядке. Если нет, отключите переадресацию через настройки.

Для обнаружения слежки есть специальные программы – такие как Dr. Web, Incognito и Anti Spy Mobile, Spyware Detector. Но лучший вариант – бесплатная утилита Darshak: программа отслеживает звонки, видит, что делает сотовый оператор, мгновенно блокирует вредоносное ПО.

Не скачивайте программы со сторонних сайтов – пользуйтесь исключительно GooglePlay и RuStore. В противном случае вы рискуете напротив заразить свой смартфон шпионским программным обеспечением, которое маскируется под полезный софт.

И ни в коем случае не давайте свой телефон чужим людям. Если он попадет в руки опытного хакера, тот за пару мгновений установит в нем вредоносное приложение. Обязательно придумайте сложный пароль и рисунок, а лучше – активируйте разблокировку по распознаванию лица и отпечатку пальца.

