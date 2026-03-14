Эти 5 вещей в отелях могут изменить быт навсегда: простые детали обеспечат уют и комфорт

Вот какие детали в отеле помогут улучшить атмосферу в собственном доме

Многие туристы после отдыха в отеле замечали, что по приезду домой хочется что-то изменить в интерьере. Кажется, в отеле мало пространства, но как-то уютно, комфортно, чисто, смотрится богато и дорого, даже если это не VIP-номер. В чем же кроется секрет уюта отельного номера? Об этом рассказывает блогер Алена, автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА".

Перечислим 5 вещей, которые делают комнату в гостинице чистой и уютной.

Аромат

В отелях и гостиницах слышится приятный ненавязчивый запах, который обеспечивают специальные интерьерные парфюмы и автоматические диффузоры. Дома добиться такого эффекта сложно, поскольку через вытяжку тянет соседскими запахами, а на кухне вечно готовится еда. Однако иттерьерный парфюм можно использовать и здесь, распылив его на шторы, ковры, мягкую мебель. Так ваш дом станет более свежим и ухоженным.

Организация хранения в ванной

В ванной номера отеля не встретите беспорядка на полках, поскольку здесь для всего используются дозаторы. Это смотрится аккуратно, да и применять такие флаконы удобнее. Ту же схему вполне возможно использовать и дома, перелив средства в несколько одинаковых эстетичных дозаторов.

Однотонное постельное белье

Никаких рисунков и узоров на белье в отеле вы не увидите. Чаще всего здесь стелят белое, бежевое, серое, бордовое белье, которое своим внешним видом создает ощущение спокойствия и чистоты. Домашнее цветастое белье визуально шумит и перегружает, не давая расслабиться. Замените простыни, наволочки и пододеяльники на однотонный комплект - и сразу ощутите в спальне свободу, чистоту и свежесть.

Скрытое хранение гладильной доски и утюга

В отелях эти предметы спрятаны в шкафах или специальных нишах. Они вроде бы и под рукой, но не на виду. В квартире же гладильную доску часто хранят за дверью или в углу, откуда она торчит, мешается, портит уютный вид. Автор блога рекомендует решить эту проблему следующим образом: при заказе шкафа или гардеробной сразу предусмотрите место для гладильной доски и прочих предметов для глажки. Например, можно установить специальный отсек с креплением, где доска будет располагаться вертикально, не занимая пространство.

Темные полотенца

В спа-зонах и дорогих отелях зачастую используются темно-серые, коричневые или черные полотенца. Это смотрится красиво, роскошно, дорого, но при этом практично. На темной ткани незаметны следы косметики, потертости и застиранные пятна. Они всегда выглядят свежо и приятно. В наши дни найти на маркетплейсе темное однотонное полотенце не представляет особой сложности.

