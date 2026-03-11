Древнейший город 862 года, где рождаются богатыри: красивый, интересный, колоритный — что посмотреть туристу

Самые интересные места в старинном городе во Владимирской области

В последние годы туризм по древнейшим городам России развивается все более активно. Люди уже устали от скучного пляжа и задыхаются от величия гор, а потому все чаще отправляются на отдых в старинные города. Здесь немноголюдно, архитектура овеяна духом древности, воздух чистый, свежий, даже какой-то магический, и всегда есть что посмотреть. Расскажем об одном таком интересном городе, где рождаются богатыри.

Речь идет о городе Муром, который находится во Владимирской области. Именно здесь, по преданию, и родился знаменитый богатырь Илья Муромец. Впервые город упоминается в «Повести временных лет» в 862 году - этот год и принято считать датой его основания. Населенный пункт очень небольшой - по состоянию на 2025 год здесь проживает чуть более 100 тысяч человек. Расскажем, что интересного можно посмотреть в таком маленьком, но уютном и колоритном городе.

Монастыри

Самый знаменитый муромский духовный объект - Спасо-Преображенский монастырь. Это один из самых древних мужских монастырей в России, который упоминается в летописях в 1096 году. На территории монастыря расположены построенный в 1555 году старейший храм города — пятиглавый Спасо-Преображенский собор, надвратная церковь Кирилла Белозерского, трапезная церковь с Преображенским храмом и Палаты настоятеля. Здесь можно поклониться иконе Божией Матери «Скоропослушница», привезенной с Афона, а также мощам Ильи Муромца.

Свято-Благовещенский монастырь - еще одна жемчужина Мурома, построенная по указу Ивана Грозного в 1553 году. Судьба у этого объекта сложная, тяжелая, но как бы там ни было, монастырь продолжает свою работу. При поездке в Свято-Благовещенский монастырь уделите особое внимание Благовещенскому собору, построенному в XVII веке и отличающемуся изысканным оформлением. В соборе хранится список с Иверской иконы Божией Матери, икона благоверных князей Константина и чад его Михаила и Федора (а также их мощи), а в крипте храма находятся мощи святителя Василия Муромского и преподобного Иулиана (Кочукова).

Добавьте в список мест для посещения и Свято-Троицкий монастырь с мощами Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Сюда приходят поклониться те, кто желает обрести счастливую семейную жизнь. Возле стен Свято-Троицкого монастыря находится и памятник покровителям — Петру и Февронии Муромским.

Музеи

Муром - древнейший город, но это не значит, что вокруг только старинные церкви. Отдохнуть от древней архитектуры можно в музеях - их здесь немало. Так, внимания заслуживает Муромский историко-художественный музей, где вам расскажут историю города и дадут возможность осмотреть отдельную часть экспозиции в Художественной галерее.

Посетить стоит и музей "Хлебная горница". Здесь вам не только расскажут об основах выпекания муромской выпечки, но и дадут возможность самостоятельно испечь настоящий муромский калач и расписать пряник.

Село Карачарово

Считается, что именно здесь родился богатырь, который позже стал героем русских былин - Илья Муромец. Предание рассказывает, что именно он и заложил здесь церковь Живоначальной Троицы, на месте которой теперь стоит одноименный каменный храм, а неподалеку действует святой источник, появившийся, по легенде, от удара копыт коня былинного богатыря. В Карачарове расположена и «Изба Ильи Муромца» — площадка-реконструкция с жилыми постройками XII века.

Муромский мост

А это уже современная достопримечательность, которую построили в 2009 году. Муромский мост представляет собой вантовую конструкцию, соединяющую Владимирскую и Нижегородскую области. Отсюда открываются невероятные виды на реку и окружающие пейзажи. Особенной магией мост обладает ночью, когда подсветка создает эффект парения над водой.

