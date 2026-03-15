С муравьями нужно начинать бороться весной: агроном рассказал, как прогнать колонию за считаные дни – исчезнет даже "царица"

Муравьи могут представлять определённую угрозу для садовых участков. Быстрое принятие мер по их контролю их численности имеет большое значение, поскольку даже небольшая колония способна значительно увеличиться в размерах за короткое время.
Не откладывайте борьбу с вредителями до начала активного сезона. Можно значительно сократить популяцию муравьев или полностью избавиться от них, предприняв необходимые шаги уже с начала весны. Эксперт по садоводству Ксения Давыдова дала рекомендации по этому вопросу.
Весенняя перекопка участка является важной агротехнической процедурой, способствующей снижению популяции вредителей, вынуждая их покинуть обрабатываемую территорию. В процессе перекопки рекомендуется внесение в почву нашатыря и древесной золы.
Разведите аммиак в воде и полейте участок после перекопки. Равномерно распределите древесную золу по поверхности. Для максимальной эффективности уделите внимание муравейникам, обработав их концентрированным раствором аммиака и воды, а также засыпав гнезда горячей древесной золой. Обработки можно повторять раз в месяц – это поможет навсегда выселить вредителей с вашего участка.
