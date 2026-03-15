С муравьями нужно начинать бороться весной: агроном рассказал, как прогнать колонию за считаные дни – исчезнет даже "царица"
С муравьями нужно начинать бороться весной: агроном рассказал, как прогнать колонию за считаные дни – исчезнет даже "царица"

Опубликовано: 15 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
С муравьями нужно начинать бороться весной: агроном рассказал, как прогнать колонию за считаные дни – исчезнет даже "царица"
С муравьями нужно начинать бороться весной: агроном рассказал, как прогнать колонию за считаные дни – исчезнет даже "царица"
legion-media
Как избавиться от муравьёв на участке

Муравьи могут представлять определённую угрозу для садовых участков. Быстрое принятие мер по их контролю их численности имеет большое значение, поскольку даже небольшая колония способна значительно увеличиться в размерах за короткое время.

Не откладывайте борьбу с вредителями до начала активного сезона. Можно значительно сократить популяцию муравьев или полностью избавиться от них, предприняв необходимые шаги уже с начала весны. Эксперт по садоводству Ксения Давыдова дала рекомендации по этому вопросу.

Весенняя перекопка участка является важной агротехнической процедурой, способствующей снижению популяции вредителей, вынуждая их покинуть обрабатываемую территорию. В процессе перекопки рекомендуется внесение в почву нашатыря и древесной золы.

Разведите аммиак в воде и полейте участок после перекопки. Равномерно распределите древесную золу по поверхности. Для максимальной эффективности уделите внимание муравейникам, обработав их концентрированным раствором аммиака и воды, а также засыпав гнезда горячей древесной золой. Обработки можно повторять раз в месяц – это поможет навсегда выселить вредителей с вашего участка.

Автор:
Ксения Сафрыгина
