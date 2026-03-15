Декоративен 12 месяцев в году: этот кустарник настоящая находка дачников – яркая листва и цветение
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Декоративен 12 месяцев в году: этот кустарник настоящая находка дачников – яркая листва и цветение

Опубликовано: 15 марта 2026 09:39
 Проверено редакцией
legion-media
Многолетний кустарник, который станет королём сада

Декоративный кустарник, о котором пойдет речь, отличается эстетически привлекательным и продолжительным цветением, а его насыщенная листва сохраняет декоративные качества даже в зимний период. Речь идет о лоропеталуме, также известном как ремнелепестник или дерево шелковых лент. Уникальные соцветия растения напоминают яркие ленты, собранные в объемные пучки.

Этот компактный кустарник принадлежит к семейству гамамелисовых и произрастает на территории Китая, что позволяет обоснованно называть лоропеталум «китайским чудом».

Первые соцветия появляются уже в апреле, а пик массового цветения кустарника приходится на весенний период. Оригинальные кисти цветов периодически формируются в течение лета и до середины октября. В период максимального цветения пучки цветов обильно покрывают ветви, полностью скрывая листву. Особой популярностью пользуются сорта с пурпурной листвой.

Высота кустарников может достигать одного метра. Для регионов с холодным климатом рекомендуется культивировать кустарник в контейнерах, обеспечивая его перемещение в закрытые помещения до наступления зимы.

Для лоропеталума оптимальным является место с ярким, но рассеянным освещением.

По рекомендациям экспертов Дзен-канала «Ландшафтный дизайн», для обеспечения успешного роста растений необходимо использовать почву с хорошими дренажными свойствами и слабокислой реакцией.

В начале вегетационного периода рекомендуется осуществлять подкормку растений удобрениями с высоким содержанием азота и калия. Во второй половине лета и осенью важно применение фосфорно-калийных комплексов.

В тёплое время года контейнер с растением рекомендуется размещать в условиях открытого грунта, на террасе или балконе. Зимой же растение может быть использовано для декорирования дома или оранжереи.

Ранее мы рассказали, как спасти теплицу при затоплении.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью