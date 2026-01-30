Дефицит кадров или стагнация: кто в России получит прибавку в 2026-м

В 2026 году индексация зарплат в России станет выборочной и перестанет быть обязательной для всех сотрудников. Об этом заявила HR-специалист Валерия Доманская.​

По данным Life.ru со ссылкой на ее комментарий, такой тренд обусловлен финансовой осмотрительностью компаний из-за спроса и растущих расходов.

Значительного роста доходов стоит ждать только в высокотехнологичных отраслях, ключевых для цифровой трансформации — информационная безопасность, высокая инженерия и IT для квалифицированных кадров.​

Кадровый дефицит продолжает оставаться главной болью рынка труда, особенно в ритейле, промышленности, логистике, стройке и IT-секторе.

В то же время рынок изобилует кандидатами с начальными умениями, чьи зарплаты, вероятно, останутся на прежнем уровне.​

Эксперт считает, что средства на прибавки компании высвободят через внутреннюю оптимизацию: автоматизацию рутины, сокращение непродуктивных позиций и перераспределение зарплатного фонда по отделам.

Валерия Доманская подчеркнула: все чаще прибавки будут привязаны к результатам бизнеса и KPI, а не к автоматической ежегодной корректировке.

В целом рынок покажет скромный прирост (5-7%), но топ-специалисты смогут рассчитывать на ощутимое увеличение оплаты.

