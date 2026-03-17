Сколько лет строили храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге?

Строительство храма Воскресения Христова на крови (Спаса на Крови) в Санкт-Петербурге длилось 24 года — с 1883 по 1907 год. Освящён он был 19 августа (6 августа по старому стилю) 1907 года в честь Воскресения Христова.
Причины длительного строительства
Несколько факторов, которые повлияли на продолжительность работ:
Сложность проекта и место строительства. Храм возводили на берегу канала Грибоедова, где грунтовые воды находились близко к поверхности. Архитекторам Альфреду Парланду и архимандриту Игнатию (Малышеву) пришлось использовать передовые инженерные решения, чтобы обеспечить устойчивость здания.
Отделка мозаикой. Значительная часть времени (около 10 лет) была затрачена на создание мозаичного убранства. Площадь внутренних мозаичных композиций составила 7065 м², наружных — более 400 м². Над эскизами работали 30 художников, включая Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Андрея Рябушкина и других мастеров. Мозаика была выбрана вместо росписи, так как в сыром климате Петербурга краски быстро бы разрушились.
Технические новшества. Храм стал одним из первых в России полностью электрифицированных зданий. Его освещали 1689 электроламп.
Интересные факты
- Символика чисел. Высота центрального купола — 81 метр, что совпадает с годом гибели Александра II (1881). Второй по высоте купол достигает 63 метров — это возраст императора на момент смертельного ранения. Историки считают это совпадением, но в народе ходят легенды о зашифрованном послании.
- Сохранение места покушения. По желанию Александра III внутри храма сохранили фрагмент мостовой, на которую пролилась кровь его отца, а также часть решётки канала Грибоедова. Это место огорожено и находится справа у входа под специальным каменным куполом.
- Мемориальные доски. На стенах собора установлены 20 гранитных досок с описанием реформ Александра II и ключевых событий его правления. На одной из них сохранился след от немецкого снаряда, попавшего в храм во время Великой Отечественной войны.
- Кресты под водой. После революции большевики планировали разобрать храм и снять с него кресты. По легенде, местные жители спрятали их на дне канала Грибоедова, чтобы спасти от переплавки. Кресты вернули на купола только после того, как храм перестал находиться под угрозой уничтожения.
- Судьба в советское время. В 1930-х годах храм дважды собирались разобрать, но это не было реализовано. В годы блокады в нём размещался морг, а после прорыва блокады — овощехранилище, из-за чего в народе его прозвали «Спасом на картошке». Во время реставрации в 1961 году в центральном куполе обнаружили 150-килограммовый немецкий фугасный снаряд, который не разорвался.
- Реставрация и «пророческие леса». Масштабная реставрация началась в 1972 году и длилась 25 лет. На протяжении двух десятилетий храм был закрыт строительными лесами. В народе шутили: когда леса снимут, Советский Союз развалится. Леса убрали в 1991 году — и через несколько дней произошёл августовский путч.