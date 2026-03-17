Когда были построены разводные мосты Санкт-Петербурга - не знают даже местные жители: полезная информация

Разводные мосты являются одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Они вызывают восхищение не только у туристов, но и местных жителей. Процесс разведения мостов привлекает путешественников, ведь каждому хочется увидеть этот момент своими глазами.
К ключевым разводным мостам можно отнести: Литейный, Благовещенский, Дворцовый, Большеохтинский, Володарский и Мост Александра Невского.
Даты постройки разводных мостов:
- Благовещенский мост – 1850 год. Его перестройка пришлась на 1930 и 2000-е годы.
- Литейный мост – 1879 год;
- Большеохтинский мост – 1909-1911 годы;
- Дворцовый мост – 1916 год;
- Володарский мост – 1936 год;
- Мост Александра Невского – 1965 год.
Когда начинают разводить мосты
Процесс обычно запускается в навигационный период – с конца апреля до ноября. В остальные месяцы мосты ничем не отличаются от других, поэтому заранее планируйте время посещения Санкт-Петербурга.
Самым популярным является Дворцовый мост, который находится в центре Санкт-Петербурга. Его длина – 250 метров, ширина - 27,7 м. Мост видно с крыльца Эрмитажа или с Университетской, Адмиралтейской набережных.
