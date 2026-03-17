Когда были построены разводные мосты Санкт-Петербурга - не знают даже местные жители: полезная информация

Опубликовано: 17 марта 2026 10:31
 Проверено редакцией
Даты постройки разводных мостов в Санкт-Петербурге

Разводные мосты являются одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Они вызывают восхищение не только у туристов, но и местных жителей. Процесс разведения мостов привлекает путешественников, ведь каждому хочется увидеть этот момент своими глазами.

К ключевым разводным мостам можно отнести: Литейный, Благовещенский, Дворцовый, Большеохтинский, Володарский и Мост Александра Невского.

Даты постройки разводных мостов:

  • Благовещенский мост – 1850 год. Его перестройка пришлась на 1930 и 2000-е годы.
  • Литейный мост – 1879 год;
  • Большеохтинский мост – 1909-1911 годы;
  • Дворцовый мост – 1916 год;
  • Володарский мост – 1936 год;
  • Мост Александра Невского – 1965 год.

Когда начинают разводить мосты

Процесс обычно запускается в навигационный период – с конца апреля до ноября. В остальные месяцы мосты ничем не отличаются от других, поэтому заранее планируйте время посещения Санкт-Петербурга.

Самым популярным является Дворцовый мост, который находится в центре Санкт-Петербурга. Его длина – 250 метров, ширина - 27,7 м. Мост видно с крыльца Эрмитажа или с Университетской, Адмиралтейской набережных.

Полина Аксенова
